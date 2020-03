Francisca Mardones: “No me mueve ganar una medalla o hacer un récord”

A lo lejos se escucha un grito. Una bala gris de cuatro kilos cae al césped, cuyo impacto provoca que se rompa el pasto que está al centro de la pista atlética del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Estadio Nacional. Ahí se encuentra Francisca Mardones (42), atleta paralímpica de lanzamiento de bala que el año pasado fue premiada por el Círculo de Periodistas Deportivos como la mejor de las mejores de su categoría. Los logros asoman a la vista: récord y oro en el mundial de la disciplina de Dubái, en la serie T54.

Está a punto de terminar una sesión de entrenamiento en la que realiza lanzamientos que, en total, pueden sumar más de 400 kilos. Tras finalizar la práctica, con evidente cansancio, Mardones se toma un respiro para conversar con La Tercera sobre cómo visualiza su futuro de cara a Tokio 2020.

¿Cómo es entrenar con 32 grados de calor y lanzar, en suma, 400 kilos o más al día?

No es fácil. Hay que tener experiencia para poder hacer esto y no desmayarte. Es uno de los tantos esfuerzos que tienen que hacer los deportistas de alto rendimiento. Hoy fueron 400 kilos, pero otras veces pueden ser 800.

Recién se enteró de que el Grand Prix de Paratletismo suspendió la primera fecha en Dubái por el coronavirus, ¿cómo se tomó la noticia?

Uno sabía que estaba la posibilidad de que eso ocurriera y recién me avisaron. Aún estoy en blanco sobre qué haré ahora. Tenemos que analizar con mi equipo técnico cuál será el paso a seguir y ver otras opciones de competencia, pero no sabemos si por el lugar geográfico o por la fecha nos cambiará la planificación que viene de aquí a Tokio.

Justamente, por ahora, se tomó la determinación de seguir con los Juegos Olímpicos, ¿qué le parece esta medida?

Lo que tengo entendido es que sigue todo como se tenía planificado y recién en mayo tomarán una decisión final. Esperemos que en los próximos dos meses se solucione y se aclare qué pasará.

¿Pero tiene temor por el virus?

Siempre hay que ser precavidos, pero tengo entendido que el virus es letal para personas que tienen la salud un poco más comprometida. A uno la puede debilitar un poco en su capacidad física y eso puede afectar. Esperemos que no pase nada.

El año pasado obtuvo el récord mundial de lanzamiento de bala, pero, justo antes de eso, le notificaron que su padre murió ¿cómo fue regresar de Dubái?

Fue un momento muy fuerte. Algo muy íntimo con mi familia. Siento que mi papá estuvo conmigo cuando competí y saqué medalla de oro y el récord en el Mundial. Donde yo esté ahora, él puso una oficina y me está mandando puras cosas buenas. Estoy segura de que todo lo bueno que me ha pasado después de esa medalla de oro ha sido porque él me lo ha enviado.

¿Cómo califica su 2019?

“Fue muy difícil y, al mismo tiempo, tuve mi mejor resultado deportivo. Este año he tenido mucho más apoyo de diferentes empresas. Me sumé al grupo de embajadores deportivos de McDonalds. Esto me tiene feliz. Es importante recibir el apoyo de la empresa privada.

Se ha tenido que reinventar mucho durante su vida, ¿se considera un ejemplo a seguir?

El reinventarme ha sido por necesidad. En el fondo me doy cuenta de que todavía puedo seguir rindiendo como fue el caso de cambiar el tenis por el lanzamiento de bala. Con eso me di cuenta de que todavía tenía una carrera deportiva que podía sacar adelante. Me tiene orgullosa haber tomado esa decisión. He apoyado el deporte chileno y le he dado alegrías al país.

Ya rompió el récord y tiene el oro en el mundial, ¿cómo se supera lo conseguido?

Es difícil. Pero la idea es seguir trabajando. Al final a mí no me mueve ganar una medalla o hacer un récord, a mí me mueve el mejorar y dar lo mejor de mí cada vez que puedo, y si eso resulta en quebrar mi propia marca mundial sería estupendo. Ojalá pueda ser en Tokio 2020.

¿Y los desafíos para Tokio?

Sería muy lindo mejorar los resultados que ya tengo. No solamente llegar a la final de lanzamiento de bala y ver ahí qué pasa, sino que también mejorar mi marca y establecer un nuevo récord.

El año pasado el Círculo de Periodistas Deportivos le otorgó el premio a Mejor de los Mejores Paralímpico, ¿qué sintió al recibir ese galardón?

Fue una emoción grandísima. Recibir el premio fue algo que era tan pero tan grande que ni siquiera soñaba que podía ser posible, en especial por las circunstancias en las que estaba. Me llegó directo al corazón.

Actualmente, ¿cómo ve el deporte paralímpico en Chile?

“Noto una gran voluntad de apoyar el deporte paralímpico de parte del Comité Paralímpico, del Instituto Nacional del Deporte, de parte del Ministerio del Deporte. Ha crecido mucho. Siempre es importante tener un poco más de financiamiento, pero vamos por buen camino.

¿Volvería a practicar tenis?

Esa es la pregunta más difícil que me han hecho. Volvería, pero de manera recreativa, no de alto rendimiento. Estoy con la dificultad de mover la silla de ruedas. No sería lo mismo. No me dejan ahora porque no me puedo lesionar de aquí a Tokio. Estoy con las manos que me arden por tomar una raqueta de tenis.

Tiene 42 años, ¿cuándo tiene pensado retirarse?

Me vengo retirando hace rato. Pensaba en Tokio, y después me dijeron que no, que venía Santiago 2023, y dije ‘obvio, si es en Chile tengo que estar acá’. Después mi entrenador me dijo que mi peak de rendimiento sería París 2024. Veremos qué pasa.