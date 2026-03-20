SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fue campeón mundial de karate: el legado deportivo de Chuck Norris, el fallecido emblemático actor norteamericano

    En 1972, Carlos Ray Norris debutó en la pantalla grande como el antagonista de la película Way of the Dragon, donde compartía pantalla con Bruce Lee. Si bien fue ese papel el que lo catapultó a la fama, antes ya ostentaba una destacada trayectoria en las artes marciales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fue campeón mundial de karate: el legado deportivo de Chuck Norris, el fallecido emblemático actor norteamericano.

    Falleció Chuck Norris, una de las figuras emblemáticas del cine estadounidense durante el siglo pasado. También un deportista clave para las artes marciales. Antes de su debut en Hollywood (en 1972, junto a su amigo Bruce Lee en la película Way of the Dragon) el actor construyó una destacada carrera como karateca, llegando a lo más alto del circuito.

    Su trayectoria comenzó fuera del circuito profesional, durante su servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Corea del Sur, donde entró en contacto con el Tang Soo Do. Ese aprendizaje inicial definió la base técnica que luego trasladó a su carrera en su país.

    En la década de 1960, Norris se integró al circuito de torneos de karate. Sus primeros resultados no fueron positivos. El punto de inflexión se produjo en 1967, cuando ganó el campeonato All-American de S. Henry Cho en el Madison Square Garden tras encadenar siete victorias consecutivas, incluyendo un triunfo sobre Joe Lewis. Ese resultado lo posicionó en la élite.

    En 1968 alcanzó su primer título mundial en la categoría de peso medio. Ese mismo año sufrió la última derrota registrada de su carrera, ante Louis Delgado. A partir de entonces inició un período de dominio sostenido. Defendió esa corona con éxito por seis años consecutivos, hasta su retiro en 1974. En 1969 sumó la denominada “Triple Corona” del karate, al liderar el número de victorias en torneos durante una temporada, y fue reconocido como “Luchador del Año” por la revista Black Belt.

    Antes de ser actor, Norris fue campeón mundial de karate.

    Tras su retiro de la competencia, su influencia continuó en el plano técnico. Norris desarrolló el Chun Kuk Do, sistema que integró elementos de Tang Soo Do con boxeo, lucha y jiu-jitsu. Esta práctica, posteriormente denominada Sistema Chuck Norris, incorporó un enfoque estructurado que incluyó no solo técnicas de combate, sino también un código de conducta. Ahí establece principios como respeto, disciplina, responsabilidad y mejora continua, orientados a la formación integral.

    Su amistad con Bruce Lee

    La proyección internacional de Norris se amplificó a partir de su vínculo con Bruce Lee. Su participación en The Way of the Dragon (1972) expuso su capacidad a audiencias globales. El combate final entre ambos, filmado en el Coliseo de Roma, es utilizado como referencia en el análisis de coreografías de artes marciales en cine.

    Aunque este episodio pertenece al ámbito cinematográfico, tuvo un efecto directo en la difusión del karate.

    En paralelo, mantuvo vínculos con organizaciones y estructuras formales de las artes marciales. Fue uno de los primeros occidentales en alcanzar el octavo grado de cinturón negro en taekwondo, lo que evidenció su reconocimiento dentro de sistemas asiáticos. Este tipo de acreditaciones consolidó su posición como referente.

    Norris mantuvo actividad de entrenamiento durante décadas posteriores a su retiro competitivo. Incluso en etapas avanzadas de su vida y difundió rutinas de ejercicio.

    Si bien su carrera en el cine y la televisión, con títulos como Missing in Action, The Delta Force y la serie Walker, Texas Ranger, amplificó su alcance público, su transición desde competidor a figura mediática no implicó el abandono del karate.

    Lee también:

    Más sobre:KaratePolideportivoCineActorHollywoodChuck Norris

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chuck Norris y Bruce Lee: una amistad entre cámaras, patadas y golpes

    Fiscalía se prepara para formalizar al exdiputado Joaquín Lavín tras sentencia de la Corte Suprema

    Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable

    Dos sujetos fueron detenidos mientras robaban una bodega en Paine: se habrían disfrazado de trabajadores

    Rafael Araneda volverá a animar el Festival de Viña en 2027 junto a Karen Doggenweiler

    El petróleo a US$ 100 es “barato” al lado de las nuevas proyecciones de bancos y expertos para el precio del barril

    Lo más leído

    1.
    Juan Tagle analiza el complejo grupo de la UC en Copa Libertadores: “Son cuatro equipos grandes”

    Juan Tagle analiza el complejo grupo de la UC en Copa Libertadores: “Son cuatro equipos grandes”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Fiscalía se prepara para formalizar al exdiputado Joaquín Lavín tras sentencia de la Corte Suprema
    Chile

    Fiscalía se prepara para formalizar al exdiputado Joaquín Lavín tras sentencia de la Corte Suprema

    Dos sujetos fueron detenidos mientras robaban una bodega en Paine: se habrían disfrazado de trabajadores

    Descifra: 59% respalda a Kast por gestión en seguridad y 58% no cree que podrá expulsar a todos los migrantes irregulares

    Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable
    Negocios

    Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable

    El petróleo a US$ 100 es “barato” al lado de las nuevas proyecciones de bancos y expertos para el precio del barril

    Strip centers cierran 2025 con los niveles de absorción y nueva oferta más altos de la última década

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor
    Tendencias

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Fue campeón mundial de karate: el legado deportivo de Chuck Norris, el fallecido emblemático actor norteamericano
    El Deportivo

    Fue campeón mundial de karate: el legado deportivo de Chuck Norris, el fallecido emblemático actor norteamericano

    Uno más al historial: la Conmebol abre expediente disciplinario contra la U por la Copa Sudamericana

    Joaquín Niemann se mete en el top ten tras la segunda ronda del LIV de Sudáfrica

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Chuck Norris y Bruce Lee: una amistad entre cámaras, patadas y golpes
    Cultura y entretención

    Chuck Norris y Bruce Lee: una amistad entre cámaras, patadas y golpes

    Rafael Araneda volverá a animar el Festival de Viña en 2027 junto a Karen Doggenweiler

    A los 86 años muere Chuck Norris, ícono del cine de acción

    El Ejército iraní amenaza con atacar “zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos” de sus enemigos
    Mundo

    El Ejército iraní amenaza con atacar “zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos” de sus enemigos

    Trump llama “cobardes” a los países de la OTAN por no apoyar una “simple maniobra militar” en el estrecho de Ormuz

    Francia pide a Irán realizar “grandes concesiones” para propiciar el fin de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal