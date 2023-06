Gabriel Suazo se suma a los trabajos de la Roja: “Hablé para viajar antes; quiero jugar”

Gabriel Suazo palpita los partidos de la Roja. El lateral del Toulouse arribó a Santiago durante la mañana de este jueves y luego de bajarse del avión mostró su entusiasmo por sumarse a los trabajos de Eduardo Berizzo, donde dio a conocer que habló con su club para poder sumarse antes de la fecha FIFA. “Conversé para venir el día correspondiéndote para intentar jugar, esa es mi idea. Quiero sumar y vengo con continuidad. Después, es el entrenador quien decide. Si me toca jugar, feliz, si no, también”, señala.

El excapitán de Colo Colo tomó un rol protagónico de inmediato en su llegada al fútbol francés y en la Selección se ha perfilado como titular en el proceso del técnico argentino. En ese sentido, asegura estar contento por su presente en la Ligue 1, descartando tener posibilidades de emigrar. “Yo estoy muy feliz en el club. Ahora a trabajar bien, que es lo importante”, apunta.

Además, el marcador de punta se refiere al presente del Cacique, su exclub, y las chances de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores. “Lo he estado siguiendo, aún estamos con posibilidades con el último partido de local, un duelo importante que hay que ganar, ese es el objetivo. Hay chances de clasificar”, apunta.

“No merezco la oportunidad”

Uno que ha desaparecido de las nóminas de la Selección es Tomás Alarcón, que culpa a su poca continuidad de ello. “Lamentablemente no he tenido las opciones que quería. El préstamo no salió como esperaba. Pasaron muchas circunstancias que no dependían de mi y eso me afecta. En el Cádiz y en Zaragoza no pude aprovechar las oportunidades por cosas externas”, señaló el volante, en dialogo con radio ADN.

Tomás Alarcón, en la Copa América de 2021. Foto: Mateus Bonomi/AGIF/AgenciaUNO

Pese a no sumar los minutos que buscaba, el formado en O’Higgins descartó un eventual retorno al país. “No tengo ganas ni oportunidades de volver a Chile. Estoy a dos meses de sacar el pasaporte español. Quiero mantenerme en Europa, eso me acerca a la Roja. No he hablado con ningún club”, agrega.

El nacido en Rancagua es autocrítico y se perfila lejos de Juan Pinto Durán mientras no recupere la regularidad. “No he hablado con Berizzo, pero soy consciente de que no estoy jugando. Hay compañeros que lo hacen muy bien, como Marcelino Núñez, Felipe Méndez y Williams Alarcón; ahora no estoy al nivel de ellos. No tengo necesidad de hablar con el profe, si no juego, no merezco la oportunidad”, reconoce.