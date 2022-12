Gamadiel García: “La FIFA está limitando, de mala manera, que los jugadores puedan hacer manifestaciones”

Este jueves Gamadiel García, participó en un nuevo capítulo de El Diván del Kily, el programa de análisis de El Deportivo. El actual presidente del Sifup se dio el tiempo para conversar sobre la contingencia en el Mundial de Qatar, el derecho a expresión de los futbolistas y habló también sobre temas importantes para el próximo año en el fútbol chileno, como es el caso de la seguridad y la presencia de las casas de apuestas.

García se sumó a los cuestionamientos a Qatar como la sede mundialista para este año: “Me parece extraño cuando te das cuenta que hay temas que van de la mano con la corrupción no se haga algo; no se cambie la sede, se juegue en un mes que no corresponde, se paren las competencias, ni qué hablar del tema de los Derechos Humanos. Hay algunos que dicen que hay que respetar las culturas, me parece que sí, pero se respeta siempre y cuando no se pase por encima de los Derechos Humanos. Hoy tenemos mucha gente presa por lo que ocurrió con la determinación de que el Mundial se realizara en Qatar. Son controversias comprobadas”, comenzó diciendo.

Además, tuvo palabras para la libertad de expresión de los jugadores, como fue el caso de Alemania, quienes no pudieron usar un brazalete en apoyo a la comunidad LGTB+: “Creo que esto me parece una censura, y cuando hay una censura esta no puede estar dentro del reglamento. La FIFA está limitando, de mala manera, que los jugadores puedan hacer manifestaciones. Entiendo que estamos en un país con restricciones, pero esas no puedan estar dentro del reglamento, eso lo vamos a analizar con la FIFPro”.

Lo que viene para el fútbol chileno

También el presidente del Sifup conversó sobre las bases de los torneo en el Campeonato Nacional y la presencia de los extranjeros en los planteles, y su postura como sindicato: “Creemos que en Chile no podemos contar con un torneo con siete u ocho extranjeros. Si bien muchos vienen a aportar, son los que se llevan la mayor parte de los recursos. Creemos se deben preocupar en cadetes para que tengan activos reales de la institución”

García aprovechó la ocasión para confirmar que están trabajando en una mesa de seguridad para que no ocurran los graves incidentes que atormentaron al fútbol chileno durante en 2022: “Por la seguridad, estamos trabajando con el Mindep, con la gente de Estadio Seguro y la ANFP, para poder implementar un buen protocolo de seguridad y que haya penas para los equipos e hinchas que no cumplen”.

Por último, también tuvo palabras para la presencia de las casas de apuestas como auspiciadores de los equipos del fútbol profesional chileno: “Si estas casas de apuestas quieren seguir auspiciando en el futbol chileno, bienvenido sea, pero que se apaguen a la Ley”.