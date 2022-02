Garin, tras su dura eliminación en Córdoba: “Fue un partido bastante malo, de los peores de mi carrera”

No fue positivo el paso de Christian Garin por el ATP 250 de Córdoba. El chileno cayó de manera sorpresiva ante Sebastián Báez (77°) por 6-4 1-6 y 1-6, en los octavos de final del certamen. Una vez consumada la derrota, Gago fue autocrítico.

“Fue un partido bastante malo, de los peores de mi carrera en cuanto a sensaciones. Él tiene mucho mérito igualmente, pero siento que no estuve a la altura”, comenzó declarando el tenista nacional. Sobre lo mismo, agregó: “Tuve un primer set regular y después no me pude encontrar. La poca adaptación que tuve se notó, estuve lento. Fue uno de mis peores partidos en muchos años”.

Sebastián Báez celebra con el público de Córdoba su triunfo sobre Christian Garin. Foto: @CordobaOpen

Problemas físicos posterior al Australia Open

Garin también habló sobre las molestias físicas que tuvo luego de su participación en el Australia Open, y cuánto influyeron en la caída de este jueves: “Fue muy difícil adaptarme, tuve solo tres o cuatro días, porque después de Australia tuve una intervención en el pie, tuve un problema en el dedo y no podía caminar. Con la intervención me sentí mucho mejor, pero llegué muy al límite y no tuve la preparación necesaria”.

A pesar de lo mencionado anteriormente, el chileno trató de no excusarse en sus malestares: “Igual no es excusa, jugué muy mal y así es este deporte. Tengo que seguir entrenando día a día y confiar en que voy salir adelante y jugaré mejor”.