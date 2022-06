Gianna Cunazza, CEO de Santiago 2023: “La pista de atletismo del Nacional se va a cambiar a inicios del próximo año”

Sobre la pista de atletismo del Estadio Nacional, Gianna Cunazza (38 años) conversa con El Deportivo sobre el presente de Santiago 2023 y de las sedes ya confirmadas de los Juegos. La CEO de la Corporación da detalles del plan que lleva adelante.

¿Desde la Corporación comparten las fechas tentativas que dio la ministra sobre la reapertura del Estadio para eventos culturales?

Eso depende netamente del Ministerio. Nosotros estamos preocupados de que no se retrasen las obras para los Juegos, en eso estamos muy coordinados y hemos estado trabajando muy fuerte. No estamos preocupados, porque se ha hecho una planificación muy correcta y ajustada a los tiempos. No tenemos incidencia específica en el Coliseo, sino que nos interesa que los recintos de los Juegos Panamericanos no se retrasen.

¿Cuáles son los siguientes pasos para el Coliseo del Estadio Nacional?

Hay algunas renovaciones relacionadas a accesibilidad, de adaptaciones propias de la competencia y por supuesto el cambio de la pista que nos va a permitir tener una pista de primer nivel para el atletismo.

¿Cuándo se empezará a trabajar en la nueva pista?

No hay una fecha exacta, pero sí se va a cambiar a inicios del próximo año.

¿Eso obligará a cerrar nuevamente el estadio?

Eso es una decisión más pública, una decisión del Ministerio del Deporte, por lo que la ministra es la más indicada para indicar durante qué periodo se va a cerrar para hacer esta adaptación.

Los últimos meses estuvieron enfocados en confirmar las sedes. ¿Cuál es la gran tarea que se le viene ahora a Santiago 2023?

Poder definir los recintos es un primer paso fundamental para nosotros, pero también estamos afinando el programa de competencia, que también es algo muy importante para los medios, para los rate holders (auspicios minoritarios). También en todo lo que tiene que ver con la operación. Estamos fortaleciendo nuestro equipo de los distintos ámbitos logísticos, más operacionales.

La designación del bowling a un Happyland causó bastante polémica...

Para algunos pudo haber sido llamativo, sin embargo, nosotros nos aseguramos de que el recinto cumpla con los requerimientos técnicos. Hay una aprobación de parte de la Confederación Panamericana y cumple el estándar que necesitamos. Eso para nosotros como Comité Organizador es lo más importante; poder ofrecer un espectáculo y una competencia de buen nivel.

Las sedes en regiones proponen un desafío mayor. ¿Cómo se gestionan estos cambios en la planificación?

Ahí hay dos puntos importantes. Uno está relacionado a que efectivamente uno de nuestros objetivos tiene que ver con la descentralización. Creo que a este gobierno, y a nosotros como Corporación, nos parece súper importante llevar estos Juegos a la comunidad y no solo a la comunidad de Santiago, sino que a las regiones también, por lo tanto, eso es un primer elemento. El segundo punto tiene que ver con las condiciones técnicas. En el caso de Pichilemu específicamente y el surf, cumple con los requerimientos técnicos que requieren la Federación Nacional e Internacional, entonces independiente de que esto implica un desafío operacional mayor finalmente, es parte de lo que nosotros tenemos planificado y de lo que estamos trabajando para llegar de buena manera a estos lugares.

¿Sabía de los problemas con la piscina del Estadio? ¿En qué proceso están esas mejoras?

Los problemas técnicos que pudiesen existir no van a existir para la competencia. Se ha estado trabajando muy de la mano con los arquitectos y las federaciones internacionales y, por lo tanto, las medidas y todo lo que tiene que ver con lo se requiere operar técnicamente va a estar cubierto y asegurado para los Juegos.

¿El nuevo Estadio Nacional es el mayor legado aparte de la Villa? ¿Cómo valoran esta construcción?

Es algo maravilloso. Para nosotros existen dos tipos de legado: el legado tangible y el legado intangible. En este caso, que es un legado tangible, estamos seguros de que esto va a ser un aporte para el desarrollo del deporte nacional, no solo desde el punto de vista de lo que va a significar para los deportistas de alto rendimiento, que es muy importante porque van a tener acceso a infraestructura de primer nivel, sino también de cómo acercamos esa infraestructura a la comunidad. Ese es un plan de trabajo que está haciendo el Ministerio, que está evaluando distintos modelos de gestión, por lo tanto, creemos que va a dejar un legado muy importante, el cual por supuesto que hay que planificarlo y trabajarlo, porque por sí solo no va a funcionar. Hay que trabajarlo de manera importante.