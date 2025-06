¿Hay alguno en el top 100? Revisa el ranking ATP de los tenistas chilenos en la antesala de Wimbledon.

Con Wimbledon en el horizonte, los tenistas chilenos atraviesan semanas dispares en la temporada. Alejandro Tabilo, actual número uno de Chile, subió un puesto sin jugar —del lugar 56 al 55—. Sin embargo, la noticia positiva se diluyó. El zurdo confirmó una nueva lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas.

El escenario es complejo: no podrá defender los puntos obtenidos en Wimbledon (tercera ronda) ni en Mallorca, torneo donde fue campeón.

“Hola a todos. Quería contarles que hoy después de hacerme varios estudios, confirmamos la lesión que sospechamos. Tengo un desgarro del recto abdominal derecho grado tres”, dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Tabilo puede llegar a salir del top 100. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Es una noticia que me tiene muy triste por las semanas que me dejará afuera sin poder competir. Todavía no tenemos claro cuándo vamos a poder volver, pero vamos a trabajar mucho y esforzarnos para que sea lo antes posible. Ojalá puedan entenderlo y seguir apoyándome. Nos vemos a la vuelta”, cerró.

Garin recupera terreno

El que muestra señales de recuperación es Christian Garin. El ariqueño alcanzó las semifinales del Challenger de Bratislava y escaló seis posiciones, ubicándose actualmente en el puesto 116. Tomás Barrios, en tanto, descendió un lugar y figura ahora como 112 del mundo.

Distinto es el caso de Nicolás Jarry, quien avanzó del puesto 150 al 143. Un leve ascenso en una semana donde no defendía puntos. Su próximo objetivo es ingresar al cuadro principal de Wimbledon a través de la qualy. Por otro lado, Matías Soto, bajó del puesto 250 al 257.