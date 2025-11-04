Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”

Coquimbo Unido consiguió el pasado fin de semana conseguir el esperado primer título de su historia. La victoria por 2-0 contra Unión La Calera creó la distancia necesaria con sus más cercanos perseguidores para coronar un año fantástico.

Un campeonato que también fue festejado por un histórico jugador del club: Marcelo Corrales. El exdelantero vistió la camiseta aurinegra en dos periodos. Primero entre 2004 y 2007, además de un nuevo paso en 2010, tiempo en el que se convirtió en el máximo goleador histórico de Coquimbo Unido en la primera división del balompié nacional.

Este lunes, en medio de la inauguración de las luminarias del estadio Municipal de La Cisterna, el exatacante se refirió al logro coquimbano.

“Yo siempre he dicho que tengo dos amores en el fútbol: Palestino, que es donde nací, y Coquimbo, que lo llevo en el corazón también”, señaló de entrada en conversación con Radio ADN.

“Yo estuve peleando una final y no se pudo ganar, pero ahora lo consiguieron. Sentí una alegría muy grande cuando supe que Coquimbo iba a ser campeón, la gente se lo merece, es una institución muy linda”, continuó.

También fue consultado sobre el apoyo de la hinchada aurinegra en este logro. “Hay dos instituciones que la hinchada está en las buenas y en las malas contigo: Universidad de Chile, donde tuve la suerte de jugar, y Coquimbo Unido. La gente que jugó en Coquimbo sabe del sentimiento de esa ciudad”, expuso.

Por último, se refirió al técnico Esteban González. “Felicito al Chino González, que hizo una gran campaña. Para tener un logro, tienes que tener una buena cabeza, y eso lo demostró. Hay un buen club, buenos jugadores y la mano que está al frente lo hizo todo bien”, concluyó Marcelo Corrales.

El análisis de Esteban González

Tras el duelo, el técnico del equipo valoró la hazaña conseguida por el plantel. “Este equipo tiene capacidades, primero como jugadores, nosotros mismos como entrenadores, que era nuestra primera experiencia en Primera División... cuando uno trabaja desde la honradez, desde la humildad. Cuando puede mirar a todos en la cara, me parece que todo resulta”, afirmó tras la coronación.

“Este grupo de jugadores siempre estuvo dispuesto a entrenar, se brindó a todo lo que nosotros propusimos y ellos tomaron siempre la mejor decisión. Hay momentos para hablar, hay momentos para disfrutar y me parece que este equipo es justo campeón. Lo que ha hecho durante todo el año, sin mirar a nadie por sobre el hombro, respetando a todos los rivales”, continuó.

“Después podemos hablar de la línea de cuatro, de la línea de tres, de dos centrodelanteros, pero este equipo, la verdad, es que me saco el sombrero por todo lo que ha hecho”, enfatizó.

En el plano personal, mencionó el impacto familiar de su trayectoria reciente. “En lo personal, se lo dedico a mi señora que estuvo dos años y medio sola con mis hijos y hoy pueden estar disfrutando este minuto. Son un sostén importante”, declaró, para luego extender el saludo a familiares que lo siguen desde la Región del Biobío. “Para Amanda, Consuelo, Carlita y toda la gente que ha estado siguiendo desde Concepción”, añadió.