El día en que Alejandro Tabilo rechazó una invitación de Novak Djokovic para entrenar en Montenegro

Alejandro Tabilo (89°) enfrenta este martes a Novak Djokovic (5°) en los octavos de final del ATP de Atenas. Será el tercer cruce entre ambos, en un historial que, por ahora, tiene un dato fuera de cualquier lógica. El chileno ha ganado las dos veces anteriores. Una marca que comparte con Marat Safin y Jiri Vesely como los jugadores que se midieron dos o más veces ante el serbio sin perder.

El primer antecedente quedó grabado en 2024, cuando el nacional sorprendió al mundo del tenis en el Masters 1000 de Roma. Aquella tarde ganó por 6-2 y 6-3, avanzando a semifinales y protagonizando la victoria más significativa de su carrera. La segunda se produjo en abril de este año, en el Masters de Montecarlo, con otra actuación sólida para imponerse por 6-3 y 6-4.

La particular relación entre ambos tuvo un capítulo que llamó la atención en el circuito. A pocas semanas del duelo en Roma, en 2024, Tabilo recibió una invitación directa del 24 veces campeón de Grand Slam: viajar a Montenegro para entrenar juntos durante cuatro días, con todos los gastos cubiertos. Sin embargo, la respuesta fue negativa. La decisión, tomada junto a su padre, Ricardo, buscó evitar exponer su juego en un momento en que el chileno empezaba a entrar en el radar de las grandes figuras. “Le dije que no fuera. Ya lo estaban mirando. Evidentemente, fue un acierto”, sostuvo entonces su padre en conversación con El Deportivo.

Tabilo ha vencido en dos oportunidades a Djokovic.

En el circuito, la historia no pasó desapercibida. La negativa a entrenar con Djokovic, sumada a las dos victorias posteriores, instaló a Tabilo como un rival incómodo para el serbio. Ahora, pese a la distancia en el ranking, con el chileno fuera del top 50 tras un año irregular marcado por altibajos y periodos de inconsistencia, la prensa internacional volvió a poner los reflectores sobre el chileno.

“El peor rival posible para su estreno”, tituló el sitio Punto de Break, destacando el antecedente perfecto del nacional. En Inglaterra, Daily Express definió al chileno como “la kriptonita” del número cinco del mundo, mientras que ESPN remarcó el concepto de “bestia negra”.

Djokovic, que regresa a la competencia en Grecia después de semanas sin actividad oficial, llega con la presión de evitar un nuevo tropiezo ante un jugador que lo ha superado en todas sus citas. Tabilo, en tanto, enfrenta su tercer intento por ratificar su superioridad estadística ante una leyenda viva del deporte. “Estoy muy emocionado por jugar, incluso con Djokovic ahí. Va a ser una locura”, señaló el chileno.