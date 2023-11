Hugo Brizuela se lanza con todo contra Eduardo Berizzo: “En Paraguay fue un alivio su salida; fracasó porque no alcanza con solo hablar de posesión”

El exdelantero Hugo Brizuela escribió un capítulo importante de su carrera en la selección de Paraguay, incluso llegó a disputar la Copa del Mundo de Francia ‘98, en el que su equipo fue eliminado por el campeón local Francia. Por eso le afecta la crisis que vive la Albirroja el próximo rival de Chile en las Eliminatorias. “Un duelo de necesitados”, dice el exatacante de la UC, quien hoy vive en Rancagua. Dice que es “raro” ver a Óscar Tacuara Cardozo con 40 años en su equipo nacional, porque “se quita la oportunidad a un chico”. Sobre el paso de Eduardo Berizzo reconoció que “el argentino fracasó porque no le alcanzó con solo hablar de la posesión y por no tener llegada al arco rival”.

¿Hace cuánto que vive en Chile?

Llevo más de un año acá. Vivo en Rancagua, la gente me quiere mucho por acá, me respetan, se acuerdan bien de mí por lo que hice. Gracias a Dios, donde jugué la gente me quiere. O’Higgins, Audax Italiano, Unión Española, Universidad Católica...

¿Cómo ve el duelo eliminatorio entre Paraguay y Chile?

Es un partido de equipos muy parecidos. Ambos están necesitados de puntos. Como paraguayo quiero que mi selección gane. Pero tengo amigos e hijos chilenos… Tengo el corazón dividido (ríe)… Quiero mucho a Chile, pero también jugué mucho por mi selección.

¿El que pierde se aleja definitivamente?

Es un partido clave, pero es muy prematuro para decir si será concluyente. Hay mucho por delante, pero claro que con una derrota uno se aleja más de los primeros lugares. Están necesitados.

Pero la tabla está partida, Chile y Paraguay están entre los últimos equipos…

Estamos en ese lote con Perú y Bolivia. En el grupo de arriba están Argentina y Brasil, como siempre; además se meten Uruguay, Ecuador, Colombia y el invitado de piedra Venezuela lo está haciendo bien. Entonces, cada partido será a muerte. Ni Chile ni Paraguay se pueden dar el lujo de perder puntos en esta doble fecha, son rivales directos.

¿Cuáles son las principales fortalezas de este Paraguay?

La verdad es que hace rato que no puede encontrar ese esquema de juego que nos caracterizaba. Se perdió hace bastante tiempo y ese es el principal problema. Eduardo Berizzo no encontró la fórmula, tampoco pudieron hacerlo los mellizos Barros Schelotto y ahora recién lo toma Daniel Garnero. Pero todavía no se ve un esquema de juego como años atrás.

¿Y cuál es ese destilo?

Paraguay es un equipo que siempre se ha caracterizado por esperar a los rivales. La idea de aprovechar bien las pelotas paradas, los tiros libres, los tiros de esquina. Un equipo con un contragolpe letal, pero se ha perdido todo eso.

¿El cuadro pierde mucho con la lesión de Miguel Almirón?

Sí, porque es el más renombrado que está jugando en la Premier League, en Newcastle United. Almirón es que el más suena, hubiese sido ideal, pero ya veremos qué ocurre.

¿Qué le parece la convocatoria de Óscar Cardozo, a los 40 años?

Es muy raro, porque yo creo que ahí debe de haber más jugadores en ese puesto. Siempre hay un paraguayo en todas partes del mundo. Tacuara ya jugó, conoce lo que es disputar un Mundial, estuvo mucho tiempo en Europa. Seguramente, Garnero lo llevará para hacer grupo, para guiar a los más jóvenes, creo que va por ahí. Tal vez el técnico lo conoce porque estuvo en Libertad mucho tiempo y tal vez confía en él (Cardozo). No me compete, pero me es raro que lo convoque. Está activo, hace goles. Sin embargo, se le quita una oportunidad a un chico que pueda trabajar, porque no creo que Tacuara llegue al próximo Mundial.

¿Este es un partido clave para el técnico de Chile Eduardo Berizzo?

Parece que ha sido bastante resistido, pero es algo que también padeció en Paraguay. No fue todo los que esperábamos los paraguayos de Berizzo en esa oportunidad. Berizzo siempre hablaba de tener la posesión del balón, pero si tienes el balón hacia atrás no sirve… Porque si tú tienes la posesión del balón y no marcas la diferencia no es útil. Si tú haces tres dos o tres goles y después no tienes la pelota, bienvenido sea. Pero Berizzo en Paraguay no hizo, no fue, no se cumplió esa idea. Todos criticamos, incluso algunos jugadores que estuvimos en la selección. No sirve de nada tener la posesión de la pelota cerca de tu arco o en la mitad de cancha. Al hincha paraguayo le gusta que su equipo ataque y pueda marcar la diferencia.

¿Por qué fracaso?

Por lo mismo que le digo, el argentino fracasó porque no le alcanzó con solo hablar de la posesión y por no tener llegada al arco rival. Su equipo no marcó muchos goles, no ganó los partidos, empató muchas veces, tuvo mucha pérdida de puntos, estuvo mucho tiempo y no avanzó. Logró muy pocas unidades en las Eliminatorias, porque ahí no sirve empatar y ganar. Entonces, ahí fue por eso es por lo que al final llegó a Chile, después de que la federación paraguaya lo desvinculara.

Es, más o menos, el mismo discurso que el técnico ha tenido en Chile…

Es lo mismo. Lo he escuchado allá en Paraguay y ahora replica las mismas soluciones (ríe)… Feliz nosotros los paraguayos porque salió Berizzo, no le alcanzaron los puntos necesarios.

Y después terminó en Chile…

(Ríe)… Usted le puede poner el nombre que quiere a esa situación. La verdad es que los muchachos quedaron un poco más alivianados allá en Paraguay tras la salida de Berizzo. Después tuvimos otro tropezón con los mellizos y ahora tenemos un técnico nuevo como Daniel Garnero.

Es un técnico que ha hecho casi toda su carrera en el país…

Así es. Primero llegó a mi club querido, Sol de América, ojo… Después pasó a Guaraní, Olimpia, Libertad y después a la selección.

¿Cómo juegan los equipos de Garnero?

Ha hecho bien las cosas, por algo tiene una larga trayectoria. Tampoco voy a decir cómo juegan sus equipos, capaz que Berizzo lea esta nota y tampoco quiero advertirlo… Sus equipos tocan mucho, le gusta agrupar mucha gente en el mediocampo.