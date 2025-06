Hugo Tocalli: “Si Chile no arregla el tema de las inferiores, jamás volverá a tener una Generación Dorada”

Hugo Tocalli no pierde de vista la cotidianidad del fútbol chileno. Campeón como DT con Colo Colo, el argentino también tuvo un paso como director de las inferiores de Chile, donde conoció la realidad de un país que ya sumo tres mundiales sin clasificar. “Chile tiene que hacer un proyecto serio de seis años para salir de esta crisis”, advirtió en conversación con La Tercera.

¿Cuáles son las razones de esta crisis de la selección chilena?

Bueno, yo también fui parte de alguno de los procesos chilenos. Y existe un gran problema, mientras los clubes chilenos no ataquen el trabajo de juveniles, así como también la ANFP, no encontrará soluciones. Porque el futbolista no llega lo suficientemente maduro a la máxima categoría. Le doy un ejemplo, a Rodrigo Echeverría nosotros lo tuvimos en la Sub 20 y después desapareció… y esas cosas son las que matan al deportista. A muchos de esa generación les pasó lo mismo. Muchos desaparecieron. Ese es el gran problema, que no se sigue algo, que no hay una continuidad. No hay un trabajo sostenido para que los jugadores, los que realmente tienen proyección, tengan más partidos internacionales.

¿Falta interés?

Bueno, también existe otro obstáculo, Chile no tiene ese equipo de reservas, que fue algo que yo pedí insistentemente cuando estuve allá. Los equipos deberían tener un plantel de reservas, algo que anteceda a la Primera, parecido, pero que sea primario, que se juegue con los chicos jóvenes del club, que sean partidos complicados, que esos mismos futbolistas salgan a jugar partidos internacionales. Me parece que hay una dejadez en eso. Y si no apuntamos a los jóvenes nunca tendremos jugadores en la selección mayor. Eso será un problema eterno.

¿Ha visto a la Roja en estas Eliminatorias Sudamericanas?

Yo vi el partido de Chile contra Argentina y en el segundo tiempo jugaron mucho mejor. Pero no había un número 9 que marque, una referencia para tirar la pelota como supo tener con Iván Zamorano, Marcelo Salas y toda esa clase de jugadores que supo tener. Entonces, hoy no los tiene. Tú puedes jugar bien, pero si no hay uno que empuje la pelota al arco contrario se hace muy difícil. Eso, para mí, es un trabajo muy grande que tiene que hacer Chile con los juveniles… cuánto vamos a poner, seis años y bueno, seis años de un trabajo responsable. Empezar ahora y dentro de seis años terminar el proyecto de una manera seria.

En Chile, entre 2019 y 2021 no hubo torneo de menores ¿Ese tipo de medidas redunda al final en el rendimiento de la adulta?

Claro que sí, al final todo ese tipo de medidas se pagan. Cuesta mucho recuperar a esa generación de jugadores. Yo recuerdo, cuando estábamos con José (Pékerman) tuvimos algunos problemas de nutrición con algunos chicos. Y nosotros decíamos: ‘Tucumán va a sufrir un tiempo dentro de cinco o seis años de no sacar futbolistas como lo hacía siempre, porque los niños estaban desnutridos, bien alimentados’. Y eso se paga, a la larga las consecuencias te pasan la cuenta… Y bueno, llevándolo al tema de Chile, esas mismas decisiones las está pagando ahora. Insisto, hay que hacer un proyecto serio, a seis años; que el presidente y todos los clubes lo respeten a rajatabla. No poner piedras en el camino más tarde, que no prestamos esta cancha, que no le pasamos este jugador, que no hacemos partidos internacionales… tienen que hacer diez partidos internacionales en el año. Realizar encuentros con los equipos que realmente son fuertes, aunque pierdan, que los chicos crezcan y tengan otro roce. Yo creo que la solución va por ese lado.

¿Ayuda la disposición de exigir futbolistas menores en los partidos de la Liga de Primera o en la Copa Chile?

A ver, pero en vez de hacer ese tipo de leyes no es mejor hacer un torneo de reservas como tiene Uruguay, como hace años lo hace Argentina. Te lo digo de la siguiente manera, nosotros en Independiente tenemos tres chicos de la categoría sub 17 que ya están jugando en la reserva, con 16 años. Entonces, esos chicos cuando lleguen a los 17 o 18 años ya van a tener 30 partidos difíciles que disputaron contra jugadores de primera, futbolistas grandes, que les dará una gran experiencia para llegar al primer equipo, tranquilamente. Si Chile no arregla el tema de las inferiores, jamás volverá a tener una Generación Dorada. Los jugadores no salen de milagros, salen porque se trabaja y hay un proyecto serio.

¿Hay materia prima en el fútbol chileno?

Claro que los hay. El futbolista chileno tiene una técnica muy especial, muy fina. Pero nada más que hay que amoldarlo a lo que se necesita para la competencia de hoy en día, el que se juega en el mundo, no solamente en Chile.

¿Qué elementos se deben agregar?

A esa técnica hay que ponerle más físico y más fibra, acomodarlos, tener más cuidado, que corran más, que tengan mayor dedicación. No que tenga que ir a jugar y no puede porque estuvo toda la noche saliendo con chicas… no, que se dediquen al fútbol, crear una conducta es algo muy importante.

¿El jugador chileno es muy indisciplinado fuera de la cancha?

Por eso mismo lo digo. Pero, en general, no depende de la nacionalidad. Los argentinos también, en los clubes pasan cosas como en todos lados. La diferencia es que el jugador argentino entra a la cancha y hay que aguantarlo. Te lo ejemplifico con Arturo Vidal… si sale una noche de joda, al otro día juega y no se le nota ¿Es mala conducta? Sí, lo es, pero esa fibra de jugadores, esa garra de jugadores, de tener ese temperamento. Charles Aránguiz, en la otra vereda, es un futbolista que corre todo el partido, que trabaja, se cuida mucho.