Iquique se alista para para vivir una jornada de ciclismo de alto nivel

En el marco de sus 90 años, Copec anunció “Criterium, la Vuelta Copec”, un evento deportivo que traerá por primera vez este formato de ciclismo profesional a cinco ciudades del país. El próximo 12 de octubre la competencia se desarrollará en las calles de Iquique, será un evento gratuito y abierto a toda la comunidad que tendrá la oportunidad de disfrutar en familia de un espectáculo de clase mundial.

“Para nosotros es una gran alegría recibir este tipo de eventos, pues habla muy bien de las condiciones de Chile en cuanto a organización, turismo y servicios. Este evento, además, tiene el componente positivo que se realizará en regiones, dando la posibilidad a miles de personas de disfrutar de un espectáculo de calidad que tiene el deporte como actor principal” señaló Jaime Pizarro, ministro del Deporte.

En la capital de la región de Tarapacá la competencia se disputará el domingo 12 de octubre desde las 10 de la mañana. La largada será en la Plaza Prat y el circuito contemplará giros de 950 metros por las calles Aníbal Pinto, Thompson y Arturo Prat Chacón, terminando en la Plaza Prat. El sábado 11 de octubre se realizará la entrega de los kits de competencia de las corridas familiares y del certamen de ciclismo.

Criterium es un formato de competencia reconocido en importantes ciudades de Estados Unidos y Europa. Se trata de una disciplina de alto rendimiento, que se desarrolla en circuitos urbanos cerrados de entre 800 y 1.200 metros. Allí, ciclistas profesionales, completan carreras de 30 minutos a alta velocidad, en un entorno desafiante.

Más de 120 ciclistas profesionales por fecha, en carreras intensas y técnicas, sobre circuitos urbanos cerrados. Entre los confirmados internacionales, destaca para la fecha de Iquique Juan Esteban Arango, múltiple campeón panamericano en persecución por equipos, omnium y ciclismo de pista. Dentro de los ciclistas nacionales, Paola Muñoz, Jacob Decar, Ignacio Gallo, Francisco Kotsakis, entre otros, quienes darán vida a las calles en un espectáculo de clase mundial para la comunidad.

“Los 90 años de Copec los celebramos en movimiento. Por ello, impulsamos un evento único que llevará el espectáculo del ciclismo profesional a las calles de cinco ciudades del país, junto a corridas familiares, en un encuentro ciudadano ligado al deporte. A lo largo de nuestra historia hemos estado presentes apoyando a deportistas de distintas disciplinas que nos han representado como país y hoy, con esta fiesta ciudadana y deportiva, queremos vivir con los chilenos nuestro propósito de potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país” señaló Arturo Natho, gerente general de Copec.

Vida activa para todos

El evento será antecedido con corridas familiares de 3K y 5K las que tendrán un valor de inscripción de hasta $9.900 e incluye kit oficial con polera y jockey técnicos de running, hidratación y medalla de finalista. Las jornadas contarán además con activaciones, música en vivo, zonas de descanso y un entorno seguro para disfrutar del deporte en comunidad.

La decisión de celebrar el aniversario con un evento deportivo masivo no es casual. El deporte ha sido históricamente parte del ADN de Copec, no solo como auspiciador, sino como promotor de movimiento, vida sana y desarrollo territorial. Esta iniciativa refleja el propósito que ha guiado a la compañía por nueve décadas: potenciar el movimiento de las personas, las empresas y el país, conectando con millones de chilenos desde la energía, la cercanía y la acción.