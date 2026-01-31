SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Jean Meneses revela la formula para vencer a Colo Colo: “Vimos videos; la forma de hacerles daño era con contraataques”

    El juador de los Tomateros tuvo un gran inicio de temporada, luego de marcar dos goles y asistir en la victoria por 3-1 contra el Cacique.

    Por 
    Diego Donoso
    El conjunto tomatero se quedó con los tres puntos en el estreno del campeonato. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Deportes Limache venció a Colo Colo por 3-1 en el estreno de la nueva temporada de la Liga de Primera. En el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, el conjunto tomatero se quedó con los tres puntos ante los albos y revivió las dudas que asolan Macul desde la temporada 2025.

    La figura del encuentro fue Jean Meneses. La nueva incorporación del equipo de la región de Valparaíso tuvo un estreno de ensueño. Participó de los tres goles del equipo de Víctor Rivero: anotó dos (7’ y 14’) y dio una asistencia a Daniel Castro (27´).

    Jean Meneses revela la formula para vencer a Colo Colo: "Vimos videos; la forma de hacerles daño era con contraataques"

    Tras finalizar el partido, Meneses compartió las sensaciones luego de imponerse ante el Cacique. “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil por lo que significa Colo Colo, pero nosotros confiamos en nuestro trabajo. Se nos dieron las cosas, salió como se trabajó y nos quedamos con los tres puntos“, declaró el exjugador de Vasco de Gama.

    El extremo reveló la fórmula que llevó a Limache a la victoria. “Se dio todo como se trabajó en la semana, vimos videos y la forma de hacerles daño era así (al contraataque). Se vio reflejado en el marcador”, puntualizó.

    Jean Meneses marcó un doblete y asistió para vencer 3-1 a Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    También habló de su retorno al balompié nacional. “Había buscado la oportunidad de volver a Chile por un tema familiar. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a Limache. La estoy aprovechando al máximo y que mejor manera de comenzar que con un triunfo. Espero seguir creciendo”, comentó el goleador del partido sobre la oportunidad de llegar a la escuadra de región de Valparaíso.

    E puntero habló sobre el potencial de Limache. “Se vio reflejado hoy. Si somos serios y nos proponemos jugarle de igual a igual a cualquiera, creo que podemos dar la pelea. Este es el camino y hay que ir paso a paso que el torneo es largo”, aseguró el exdelantero del Toluca, a TNT Sports.

    DT de Limache: “Llevamos a Colo Colo al escenario que queríamos”

    El técnico Víctor Rivero también estaba feliz. “Llevamos a Colo Colo al escenario que queríamos. No es menor hacerles tres goles en 30 minutos. A pesar que nuestro equipo tiene un orden defensivo, siempre pensamos que al recuperar hay que hacer daño”, destacó.

    “Sabíamos que cuando le jugaban de espalda a los dos extremos o a Maximiliano Romero, teníamos que presionar y nuestros volantes defensivos debían tapar las líneas de pase. Una vez que recuperáramos, teníamos que ser profundos con nuestros extremos por dentro”, amplió.

    Deportes Limache derrotó por 3-1 a Colo Colo en el inicio de la temporada. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    El adiestrador explicó las dificultades que tuvo su club para conformar el plantel de cara al 2026. “No era fácil salir a sustituir a los jugadores que salieron. Pensamos en caso de que sucedan este tipo de situaciones (perder a futbolistas), traer a deportistas que entren en la idea y la forma de jugar de Limache. Así que hay gran mérito de ellos de entenderse futbolísticamente, ahí está la clave”, cerró.

    Más sobre:Deportes LimacheLiga de PrimeraColo ColoVíctor RiveroJean MenesesMaximiliano Romero

