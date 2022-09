Joan Cruz se desahoga por no ser ni citado en Colo Colo: “Pienso que debería estar jugando, pero son decisiones del técnico”

La escasa continuidad de Joan Cruz es una de las grandes disyuntivas para los hinchas de Colo Colo. Cada cierto tiempo, y sobre todo cuando el rendimiento de Gabriel Costa no los convence, el nombre del mediocampista se toma las redes sociales. El volante de 19 años procura mantener la calma. Sin embargo, se le viene encima una decisión crucial: a fin de año termina la relación con el club popular. El mediocampista, de destacadas participaciones en las selecciones menores, ya ha recibido propuestas de clubes extranjeros. Hace poco tiempo, después de sus presentaciones en la Roja juvenil, el Flamengo consultó por su cesión. En Macul le cerraron la puerta.

El futbolista se ha preocupado por ponerse a la altura del desafío. “He mejorado en varios aspectos. En la parte física, creo que estoy mucho mejor. Me estoy entrenando al mil por ciento. En la pegada y en manejar los tiempos. Estoy 100 por ciento, entrenando a la par de mis compañeros”, sostiene en declaraciones a la radio ADN. “Entrenar un poco más me puede ayudar”, apunta, en relación al trabajo físico que realiza en paralelo a las obligaciones que cumple a diario en el Monumental y que reluce en sus redes sociales.

Joan Cruz, ante Temuco, por la Copa Chile. (Foto: Agenciauno)

En el limbo

Cruz procura armarse de paciencia ante la indiferencia que recibe de Gustavo Quinteros. “Todo tiene su tiempo, su trabajo. Entrenando me va a llegar la oportunidad y cuando llegue, la tengo que aprovechar. Estoy trabajando”, sostiene. También habla de las relaciones que ha cultivado en el equipo albo. “Vicho Pizarro, Bruno, Zavala, Luciano Arriagada son con los que estoy todos los días y me dan buenos consejos. Con el resto, me llevo bien con todos”, expone. Respecto del acuerdo del delantero con el Athletico Paranaense, evita hablar. “Son decisiones personales. No puedo hablar mucho de él. Si le toca la oportunidad, lo tiene que aprovechar y consagrarse”, se limita a decir.

En lo que sí profundiza es en el mecanismo para extender la relación con los albos, un tema en el que prefiere no desgastarse aún. “Puedo renovar por las citaciones. No quiero hablar mucho de la renovación. Quiero jugar y después ver lo de la renovación. Hay una competencia, decisiones, chicos muy talentosos. Es un plantel muy competitivo, que tiene muchos buenos jugadores”, añade. Es en ese momento en que aborda su situación particular. “Pienso que debería estar jugando, pero son decisiones del técnico. Trato de enfrentar al 100 por ciento. Tengo muchas ganas de sumar minutos en el club en que me formé. Siempre está la ilusión”, declara.

“Para mí, el sueño es consagrarme en Colo Colo y estar en la Selección. Soy fanático de la Premier, pero tengo que trabajar para llegar a eso”, agrega, respecto de las metas que se plantea para su carrera.

A lo último que alude es a las propuestas que le están llegando. “Tengo a mi representante trabajando en eso. Estoy cien por ciento enfocado en Colo Colo”, remata.