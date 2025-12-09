¿Joaquín Niemann podrá sumar puntos? CEO del LIV Golf revela gestiones para sumarse al ranking mundial el próximo año

Desde su creación, el LIV Golf está buscando formas para que la competencia conceda puntos para el ranking mundial. Para ello, la competencia de capitales saudíes ha hecho varias solicitudes a la OWGR. Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido éxito. Hasta ahora.

Pero todo parece ser distinto ahora. Así lo ha reconocido Scott O’Neil, nuevo CEO del millonario circuito. De hecho, el certamen modificó su formato de 54 hoyos (LIV en número romanos) a 72, como ha sido tradicionalmente el golf, lo que allana el camino a que la OWGR se abra a considerar la solicitud.

El no tener acceso a puntos ha sido un problema para los jugadores del LIV, entre ellos Joaquín Niemann, pues hasta ahora tienen que ir a buscar puntos al DP World Tour o al Asian Tour, lo que dificulta su acceso a los majors.

Cuando se lanzó LIV en 2022, el exdirector ejecutivo Greg Norman solicitó la acreditación de la OWGR, pero le fue denegada. O’Neil volvió a solicitarla en julio de 2025 y cree que el resultado es prometedor.

“Estamos trabajando muy de cerca con Trevor Immelman y la junta de OWGR”, dijo O’Neil a BBC Sport NI. “Es probable que esto tenga un impacto en algún momento. Estamos en conversaciones con Trevor, quien está realizando un trabajo extraordinario y complejo para encontrar una solución que esperamos tener implementada para la próxima temporada. Hay toda una serie de cuestiones que estamos discutiendo”, anticipó.

En julio, Immelman dijo que la Junta de OWGR está examinando a fondo la solicitud de LIV Golf. “La Junta de OWGR está comprometida con un proceso de evaluación exhaustivo de todas las solicitudes, y la solicitud de LIV será revisada de acuerdo con los criterios de OWGR para garantizar la imparcialidad, la integridad y la coherencia”, comentó.

“Agradecemos el interés de LIV Golf, y de todos los circuitos, en contribuir al panorama global del golf profesional masculino a través de OWGR. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que avance la revisión”, añadió.

Antiguo rechazo

La denegación inicial de la solicitud provino del expresidente de OWGR, Peter Dawson, quien cuestionó la estructura y el formato competitivo de LIV.

“Los jugadores de LIV son evidentemente lo suficientemente buenos como para ser clasificados. Simplemente no juegan en un formato que les permita ser clasificados equitativamente con los otros 24 circuitos y los miles de jugadores que intentan competir en ellos”, había manifestado.

“Las estrellas de LIV Golf, como Bryson DeChambeau, Brooks Koepka y Jon Rahm, solo pueden obtener puntos OWGR a través de campeonatos importantes o eventos del circuito internacional. Los puntos de clasificación son cruciales para que los jugadores obtengan invitaciones a los grandes torneos y le darían a LIV una sensación más normal”, afirmó O’Neil.

“Haremos todo lo que sea necesario para que más gente se interese por este gran juego”, prometió.