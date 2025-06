Joaquín Niemann se perfila como uno de los máximos favoritos para ganar el US Open

Joaquín Niemann, quien se llevó el triunfo en Virginia, es uno de los favoritos para ganar el Major del US Open.

Joaquín Niemann está en uno de los mejores momentos de su carrera en el golf. Tras vencer el domingo, en el LIV de Virginia, el chileno sumó su cuarto título de la temporada, como máximo líder del circuito financiado por capitales de Arabia Saudita.

Una temporada 2025 que ha sido excepcional para Joaco, quien suma cuatro títulos en el circuito del LIV Golf, después de conseguir los títulos de Adelaida, Singapur, Ciudad de México y ahora en Estados Unidos.

Suficiente currículo para que los sitios de pronósticos deportivos pongan al talagantino entre los máximos favoritos para el US Open, el tercer Major de la temporada, el mismo que inicia este jueves en el Oakmont Country Club de Pensilvania, que vuelve a recibir el torneo por primera vez después de nueve años.

Niemann iniciará la búsqueda de su primer Major a las 13:47 horas de Chile. El crédito nacional partirá desde el hoyo 1 junto con los norteamericanos Bud Cauley y Daniel Berger. El chileno busca superar su mejor actuación en este torneo, después de compartir el vigésimo tercer puesto en 2020 con 10 golpes sobre el par de la cancha.

El chileno ha logrado actuaciones convincentes en los otros dos torneos importantes de la temporada tras lograr el un octavo lugar en el PGA Championship y el vigésimo noveno en el Masters Tournament de Augusta.

Premio millonario

Hay mucho en juego para los 156 jugadores participantes en Pensilvania. Ganar en Oakmont implica mucho más que un simple trofeo. El ganador del Abierto de Estados Unidos recibe un trofeo grabado con los nombres de ganadores anteriores, como Tiger Woods y Jack Nicklaus, además de una medalla de oro macizo.

En cuanto a los incentivos en metálico, si bien los premios para 2025 aún no han sido revelados, la pasada temporada se repartieron 21,5 millones de dólares. El último ganador, el estadounidense Bryson DeChambeau sumó 4,3 millones de la divisa norteamericana a su cuenta corriente.

El campeón, además, recibe una invitación para este mismo US Open durante los próximos 10 años y una exención de cinco años para los otros tres majors masculinos: The Masters, PGA Championship and Open Championship.

En la elite

El buen momento del chileno Niemann también es apreciado por los sitios de pronósticos deportivos. El enorme impulso con el que llega al US Open lo ponen como uno de los favoritos para obtener el primer Major de su carrera.

De acuerdo con las casas de apuestas, el deportista nacional es el séptimo en la lista para hacerse con el título. Si el talagantino levanta su primer trofeo en un torneo grande de PGA, cada dólar se multiplicará 26.00 veces.

“Un Major es algo que siempre tengo presente. Sé que hay cierta presión por jugar aquí y no obtener buenos resultados en los majors. Es solo un proceso de aprendizaje. Al fin y al cabo, sigue siendo un torneo de golf. Probablemente a veces me siento un poco más incómodo en ciertas situaciones, pero siento que estoy aprendiendo a ser mejor en ellas. Bueno, es solo otro torneo de golf. Más allá de eso, no puedo decir nada más”, dijo el chileno tras vencer en Virginia.

El máximo aspirante para acceder al primer puesto es el número uno del mundo Scottie Scheffler, vencedor del Masters de Augusta en 2023 y ’24, además del oro olímpico en París 2024, y su triunfo paga 3.60. DeChambeau, último campeón, paga 8.00. El norirlandés Rory McIlroy, monarca en Augusta, paga 15.00.