El Deportivo

José Luis Chilavert se lanza contra la U tras la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana

Los incidentes en Avellaneda, que obligaron a decidir la anulación del duelo entre rojos y azules, todavía levantan polémica. Pese a que el equipo nacional ya jugó la ida de cuartos ante Alianza.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
José Luis Chilavert se lanzó contra la U.

El 20 de agosto pasado, los hinchas de Independiente de Argentina y Universidad de Chile protagonizaron reprobables incidentes en Avellaneda. Desórdenes que obligaron a anular el empate parcial 1-1 entre ambos equipos, partido válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Partido que terminó en los escritorios de la Comisión de Disciplina de la Conmebol, organismos que decidió duros castigos para ambas instituciones, aunque el más perjudicado fue claramente el equipo transandino.

“Se decide DESCALIFICAR al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones. OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL. OBLIGACIÓN de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, en competiciones CONMEBOL”, se lee en la resolución del órgano rector del fútbol en la región.

Al otro lado, la Conmebol obligó a los azules a jugar a puerta cerrada sus siguientes siete partidos en condición de local en competiciones Conmebol, además de la imposición de disputar sus siguientes siete partidos en condición de visitante, en competiciones de la misma categoría.

En resumen, el cuadro estudiantil se impuso en los alegatos en la sede de Luque y ganó el derecho a disputar los cuartos de final ante Alianza Lima, serie que ya tuvo su primer capítulo tras el empate sin goles en la capital peruana.

Duras reacciones

Como era de esperar, el castigo levantó fuertes reacciones, sobre todo en la dirigencia del cuadro argentino. Horas después de conocer el castigo, el presidente del Rojo Néstor Grindetti envió una enérgica carta al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en la que exigía eliminar toda referencia al club de Avellaneda en el Museo de la Conmebol.

Sanción que también incomodó al técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, quien dijo sentirse perjudicado por el hecho de tener que jugar sin público en el partido de vuelta ante la U, el jueves 25 de septiembre, en Coquimbo.

Se nos castiga y nosotros no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver. El problema es de Universidad de Chile y no nuestro. Se nos castiga a nosotros y a nuestra gente que ha ido a todas las canchas. Es una lástima”, criticó el Pipo tras la igualdad de la ida.

Sin embargo, en los últimos días, el legendario exarquero paraguayo José Luis Chilavert se valió de la situación entre el Rojo y la U para cuestionar a la Conmebol. En sus palabras, el exjugador de Vélez Sarsfield se lanza contra el equipo chileno y califica de “injusto” el castigo.

“La sanción a Independiente fue injusta. Esas cosas me enervan totalmente, porque es injusto el castigo. Deberían haber jugado el partido a puertas cerradas y se termina. Al contrario, porque al equipo chileno tampoco lo sanciona”, advirtió el guaraní en un medio partidario de Vélez.

