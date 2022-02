Juega contra el tiempo: la U le busca club a los tres cortados por Roggiero

La Universidad de Chile salta a la cancha este domingo y por primera vez, se podrá ver a la oncena que formó el gerente deportivo, Luis Roggiero, y el adiestrador, Santiago Escobar, jugando por los puntos. La concesionaria enfoca sus esfuerzos en cerrar un volante extranjero, luego de asegurar la presencia de Israel Poblete e Ignacio Tapia.

Un inicio de campeonato que tendrá un condimento especial pues se espera que los laicos dejen atrás tres años de sufrimiento y se cumpla lo que prometió el director técnico “devolver al equipo al sitial que se merece, que no es otra cosa que pelear el campeonato y clasificar a copas internacionales”.

Por lo mismo, se les ha entregado poder total para conformar el plantel y una de las decisiones más radicales que tomaron fue dejar fuera del equipo a Nahuel Luján, Thomas Rodríguez y Marcelo Cañete.

En Azul Azul ya le dijeron cara a cara a los futbolistas que no están considerados. Saben que se les busca club, con urgencia. Estos jugadores llegaron visados por la dirigencia pasada, respaldadas por la comisión fútbol que hoy ya no existe en el CDA. En la concesionaria también asumen hoy el costo de parte del sueldo de Del Pino Mago, quien partió a préstamo a Ñublense.

En el primer caso, el corte del argentino no es tan fácil. El volante tiene contrato vigente por dos años más y si bien hay un acuerdo para que el futbolista pueda dejar la institución, no se ha materializado ningún interés por el delantero.

Además, el coronavirus le impidió hacer la pretemporada con sus compañeros en el CDA y recién el fin de semana pudo volver a practicar. “Más allá que no me tenga en cuenta el técnico, tengo muchas ganas de entrenar a la par con mis compañeros”, aseguró en entrevista con ADN. Pero corre con desventaja, pues en la U no va a jugar y sus números de los dos últimos años no son para nada alentadores: sumó 1093 minutos en 26 duelos disputados y no anotó ningún gol.

Otro caso difícil es el de Thomas Rodríguez. El chileno de 25 años tiene vínculo con el Romántico Viajero hasta el 2023 y si bien ha podido estar en la puesta a punto física, no fue considerado para ningún amistoso de pretemporada y sólo estuvo 445 minutos en cancha en el torneo que pasó. Por lo mismo, pese al interés de Banfield en Argentina y de La Calera y Antofagasta en nuestro país, no ha logrado salir a préstamo. Cada año que está en el club le cuesta a los azules un bono de US$ 100 mil que se paga de forma íntegra al futbolista. Incluso, ya se ha conversado la opción de rescindir su contrato.

Por último, está el expediente más emblemático: Marcelo Cañete. El volante nunca fue aceptado por la hinchada y fue uno de los hombres más criticados en la campaña que los tuvo a diez minutos del descenso. El ex Cobresal fue titular en 19 de los 23 partidos que disputó (1529 minutos), marcó dos goles y recibió cuatro amarillas. Fue ofrecido a Unión Española y Unión La Calera, pero ambos clubes entregaron un no rotundo. En el amistoso frente a Wanderers, que se jugó el fin de semana pasado, el ex1 0 estudiantil sumó algunos minutos.

¿Se quedará? El diagnóstico es complicado, pues ninguno de los tres está considerado, pero tienen un factor que los une: contrato vigente y un sueldo alto que complica su préstamo. Por lo mismo, Roggiero y sus agentes están trabajando contra el tiempo para poder liberarlos, ya que el mercado de pases comienza a cerrarse.