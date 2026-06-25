Jürgen Klopp abandona entrevista tras ser consultado por dichos racistas de Bastian Schweinsteiger en el Mundial 2026

Jürgen Klopp interrumpió una entrevista luego de ser consultado por la polémica generada por los comentarios de Bastian Schweinsteiger durante el Mundial. La controversia comenzó después de que el exmediocampista alemán, durante una transmisión de la cadena ARD en el partido entre Alemania y Costa de Marfil, realizara un análisis del juego del elenco africano que fue cuestionado.

“Es un poco heterodoxo a veces, algo salvaje y no tan táctico”, dijo. Las declaraciones provocaron debate en Alemania y se acusó al ex Bayern Múnich de racismo.

Durante una entrevista concedida a DW, Klopp fue consultado sobre el tema, pero rechazó responder. Antes de que el periodista terminara la pregunta, el exentrenador del Liverpool manifestó su incomodidad con el asunto.

“¿Y ahora quieren seguir con este tema? No, no. No puedo responder a esa pregunta”, señaló de entrada.

Klopp en su etapa en Liverpool. PHIL NOBLE

El extécnico del Liverpool explicó que no consideraba adecuado pronunciarse sobre la controversia. “A todo el mundo le gusta el tema, así que me meten a mí en esta situación. No es mi trabajo que a todos les guste, pero es un asunto serio y ni siquiera sé qué es lo apropiado decir”, afirmó.

Klopp añadió que existen distintas perspectivas sobre la situación y evitó profundizar en una valoración de los dichos de Schweinsteiger en pleno Mundial. “Para los africanos es una cosa, para otras personas es otra, y yo no estoy ahí”, indicó.

Antes de terminar la entrevista, el técnico alemán cuestionó que se le consultara por el caso. “Gracias a Dios pensé que nadie me preguntaría por eso. Encontraste el momento y, sorprendentemente, eres alemán. Eso me sorprendió muchísimo”, le dijo al periodista. Tras esas declaraciones, Klopp dio por finalizada la conversación.