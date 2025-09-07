La acción dominical del fútbol americano comienza: revisa los partidos de la primera semana de la NFL 2025/26

Es una realidad, la temporada 2025/26 de la NFL ya está en marcha. Después de casi siete meses de espera, la mejor liga de fútbol americano a nivel mundial retornó el jueves pasado con la aparición de los Philadelphia Eagles, vigentes campeones del Super Bowl LIX, en el triunfo por 24-20 ante los Dallas Cowboys. En esa misma sintonía, en un duelo disputado en Sao Paulo, este viernes Los Angeles Chargers dieron el campanazo al imponerse por 27-21 a los Kansas City Chiefs, subcampeones del certamen.

Sin embargo, aquellos compromisos solo fueron el punto de partida de una campaña que promete traer diversas emociones de cara a la lucha por un nuevo trofeo Vince Lombardi. Este domingo, 13 partidos animarán la programación. El lunes por la noche, en tanto, destaca otro duelo estelar.

Empieza el espectáculo

Uno de los partidos más atractivos de este fin de semana es, sin lugar a dudas, el que tendrá cara a cara a los Pittsburgh Steelers y los New York Jets. Esto se debe, principalmente, al enfrentamiento de Aaron Rodgers, actual Quarterback de los acereros, contra el elenco de la Gran Manzana, su ex equipo. A su vez, Justin Fields, quien defendió los colores aurinegros en la campaña pasada, también se verá las caras contra su anterior franquicia, pues fichó en esta agencia libre para ser el mariscal de campo de los neoyorquinos. Será una tarde de reecuentros en MetLife Stadium.

Otro duelo interesante será el de Green Bay Packers ante Detroit Lions, por la División Norte de la Conferencia Nacional. De un lado, los Cheese Head tienen en sus filas al pass rusher estrella Micah Parsons, quien recaló en Wisconsin tras abandonar las filas de los Cowboys en un bombástico traspaso; como así también, cuentan con el mariscal de campo Jordan Love, cuyo rendimiento va en ascenso cada año. Desde la otra vereda, los de Michigan llegan con el cartel de haber tenido el mejor récord de la temporada en 2024, y con figuras de la talla de Jared Goff, Amon-Ra St. Brown y Aidan Hutchinson.

En línea con lo anterior, la primera jornada trae consigo múltiples choques divisionales que pueden definir la tendencia de cada zona: en la AFC, por ejemplo, chocarán los Cleveland Browns vs. Cincinnati Bengals; mientras que, en la NFC, se medirán los Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers, Washington Commanders vs. New York Giants y Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers.

Por último, los duelos estelares no dejan nada a la imaginación, pues estarán protagonizados por franquicias que prometen luchar por el título hasta el final de la campaña. El domingo, a las 21.00 horas de Chile, Baltimore Ravens visita a los Buffalo Bills en una reedición del choque por el Round Divisional de los playoffs pasados. Lamar Jackson contra Josh Allen, una vez más. El lunes por la noche (misma hora), en tanto, los Minnesota Vikings, con el receptor abierto Justin Jefferson a la cabeza, irán a la casa de los Chicago Bears, del QB Caleb Williams, en otro duelo de la División Norte de la Nacional.

El calendario completo de la primera fecha: