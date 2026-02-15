La armada chilena inicia la operación ATP Río de Janeiro

Este lunes comenzará un nuevo desafío para los tenistas chilenos en el circuito. Este lunes arrancará el ATP 500 de Río de Janeiro.

El circuito sudamericano continúa su curso con las presentaciones confirmadas de Alejandro Tabilo, 71° de la clasificación, y Christian Garin (89°) con la posibilidad de sumar a un chileno más.

Ambos deportistas mencionados ya conocen el camino que deberán recorrer para pelear por el título de la competencia. En el caso de Gago, quien viene de enfrentar el fallecimiento de su madre, comenzará la disputa del torneo midiéndose contra el argentino Thiago Tirante, número 92 del escalafón.

Por el otro lado, Tabilo se enfrentará contra el estadounidense Emilio Nava (81°). Una particularidad que tendrán ambos chilenos es que los dos rivales tienen 24 años y se enfrentarán por primera vez a ellos en el circuito.

Si Garin y Tabilo logran superar la primera ronda, el camino se pondrá bastante complicado al revisar los nombres del cuadro. Gago se enfrentaría en segunda ronda a Francisco Cerúndolo, uno de los máximos favoritos.

En el caso de Tabilo, si supera a Nava, tendrá que prepararse para chocar contra el francés Alexandre Muller, quien es el sexto sembrado del torneo.

En la parte baja del cuadro, el segundo cabeza de serie, Luciano Darderi, iniciará su camino frente al argentino, Juan Manuel Cerúndolo. Si el italiano sigue adelante, se vería las caras con Yannick Hanfmann o el invitado local Joao Lucas Reis da Silva en la siguiente eliminatoria.

De seguir avanzando, en los cuartos de final, Darderi podría cruzar con Ugo Carabelli que llega como quinto favorito, aunque el argentino no tendrá un estreno fácil frente a su compatriota Román Andrés Burruchaga.

Por su lado, el defensor del título y cuarto cabeza de serie Sebastián Báez arrancará su participación frente al español Carlos Taberner y su posible cruce en cuartos de final sería Tomás Martín Etcheverry, aunque por ese sector estarán presentes otras alternativas como Pedro Martínez o Francisco Comesaña.

Tomás Barrios cae en la qualy

El ATP de Río de Janeiro no pudo sumar a un nuevo representante nacional en el cuadro principal. Tras el triunfo de este sábado de Tomás Barrios (114°) contra el local Pedro Boscardin por 6-4 y 7-5, ahora el chillanejo cayó por parciales de 6-3 y 6-4 ante el croata Dino Prizmic. Sin embargo, el chileno, como segundo sembrado, ingresará al sorteo de Lucky Loser tras la baja de Laslo Djere.

El otro chileno que estaba en la pelea por avanzar a la ronda final de la clasificación al torneo brasileño era Nicolás Jarry, pero el nacional acabó perdiendo por 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-3 contra el portugués Jaime Faria.

Jarry no se ha podido encontrar con su mejor tenis. De hecho, llegó antecedido por una mala racha. La irregularidad ha sido la tónica. De hecho, el chileno no ha logrado ganar un partido individual desde julio pasado, tras un cierre de temporada marcado por la neuritis vestibular que lo aquejó. Desde ese entonces, ha disputado nueve torneos sin conseguir alguna victoria.

El triunfo más reciente que ha registrado fue en la serie contra Serbia en la Copa Davis durante el dobles. En los primeros encuentros individuales, Nicolás Massú optó por recurrir a Alejandro Tabilo y Barrios.