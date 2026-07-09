SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La carta con la que Conmebol liquidó el sueño de la ANFP de jugar la final entre Wanderers y Real Madrid en Valparaíso

    Pese a los intentos de la sede de Quilín y del cuadro porteño de traer la final de la Copa Intercontinental Sub 20 a Chile, finalmente la entidad con sede en Luque decidió que se jugara en España.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Foto: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Santiago Wanderers y el fútbol sudamericano recibieron un mazazo este miércoles. La Conmebol utilizó sus canales oficiales para dar a conocer que la Copa Intercontinental Sub 20 finalmente no se realizará en Chile, sino que en el estadio Santiago Bernabéu.

    El duelo, programado para el 19 de septiembre en Madrid sepultó la ilusión que tenían los porteños de enfrentar a los merengues en Valparaíso. En especial después de que las cuatro versiones anteriores se disputaran en Sudamérica.

    Hay razones para la decisión. En principio, había vencido el contrato que estipulaba que la definición se jugara en Sudamérica. Luego, había una igualmente poderosa: la magnitud de los merengues puesta en beneficio del alcance del espectáculo. Y una tercera que resulta significativa: la invitación del Real Madrid para que la delegación porteña pueda presenciar un partido de su estelar primera escuadra. Así, la balanza se terminó desnivelando,pese a que la ANFP estaba dispuesta a respaldar los US$ 400 mil que costaba la organización del duelo en Chile.

    En Wanderers, en tanto, apuntaron a la delegación presidencial. “Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón de la peor manera, porque por distintas razones el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, puntualizaron, a través de un comunicado oficial.

    La carta de Conmebol

    La decisión de llevar el partido a España había sido informado al presidente de la ANFP, Pablo Milad, este miércoles a través de una carta.

    En ella se señala que “en seguimiento a las conversaciones mantenidas sobre la organización de la CONMEBOL–UEFA Intercontinental Sub20 2026 y luego del proceso de análisis realizado conjuntamente entre CONMEBOL y UEFA, ambas Confederaciones han consensuado que la quinta edición del certamen se dispute el próximo 19 de septiembre, a las 12:30 horas (hora local), en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España”.

    Luego, añaden: “Antes que nada, quisiéramos agradecer el interés de la Federación de Fútbol de Chile para ser sede, y por la voluntad de asumir la organización de este importante encuentro, aspectos que fueron debidamente considerados durante el proceso de evaluación”.

    A continuación dan cuenta de que en las ediciones anteriores se desarrollaron los partidos en Uruguay (2022), Argentina (2023) y Brasil (2024 y 2025), como introducción para informar que “en ese marco, ambas partes entendieron que esta quinta edición representaba una valiosa oportunidad para que, por primera vez, el certamen se celebrara en territorio europeo, manteniendo un criterio de reciprocidad que fortalece esta alianza institucional y refleja el compromiso compartido de brindar igualdad de oportunidades para ambas Confederaciones”, argumentan.

    “Estamos seguros de que disputar este encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu representará una valiosa oportunidad para proyectar internacionalmente una final que reunirá al Santiago Wanderers, campeón de la CONMEBOL Libertadores Sub20 2026, y al Real Madrid, campeón de la UEFA Youth League, permitiendo que el fútbol juvenil sudamericano, y particularmente el chileno, continúe mostrando su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial”, añaden.

    “Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestras felicitaciones a Santiago Wanderers por la histórica conquista de la CONMEBOL Libertadores Sub20 y transmitirle nuestros mejores deseos para esta trascendental participación, seguros de que representará con orgullo al fútbol sudamericano”, agrega más adelante la misiva.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolConmebolUEFASantiago WanderersANFPPablo Milad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Iván Moreira (UDI): “Hablar de coalición política es innecesario, porque no va a ser posible”

    Alcalde González por sistema frontal: “Hoy día somos famosos (...) pero yo no quiero que se olviden de Corral en una semana más”

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Montalva (PPD) cuestiona acuerdo de senadores Celis y Carvajal con Quiroz y advierte: “No pueden prometer más de lo que tienen”

    Diputado Raúl Soto por invariabilidad tributaria: “Ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del Partido por la Democracia”

    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    Lo más leído

    1.
    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    2.
    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    3.
    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    4.
    El virus que amenaza a la Noruega de Erling Haaland de cara a los cuartos de final del Mundial

    El virus que amenaza a la Noruega de Erling Haaland de cara a los cuartos de final del Mundial

    5.
    Figuras, eternos candidatos y sorpresas: zoom a los ocho cuartofinalistas del Mundial

    Figuras, eternos candidatos y sorpresas: zoom a los ocho cuartofinalistas del Mundial

    6.
    Mientras el Betis inicia su pretemporada en Alemania: Manuel Pellegrini celebra un importante fichaje desde el Real Madrid

    Mientras el Betis inicia su pretemporada en Alemania: Manuel Pellegrini celebra un importante fichaje desde el Real Madrid

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Marruecos en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Kast encabeza ceremonia de juramento a la bandera y se alista para almuerzo con expresidentes en La Moneda
    Chile

    Kast encabeza ceremonia de juramento a la bandera y se alista para almuerzo con expresidentes en La Moneda

    Iván Moreira (UDI): “Hablar de coalición política es innecesario, porque no va a ser posible”

    Alcalde González por sistema frontal: “Hoy día somos famosos (...) pero yo no quiero que se olviden de Corral en una semana más”

    Datos personales: la cuenta regresiva
    Negocios

    Datos personales: la cuenta regresiva

    Fernando García es reelegido como presidente de Asimet

    AstraZeneca se derrumba en bolsa tras fracaso de ensayo clínico para fármaco cardíaco

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas
    Tendencias

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Collina tapa el sol con un dedo: timonel de árbitros de la FIFA valida decisiones en el duelo entre Argentina y Egipto
    El Deportivo

    Collina tapa el sol con un dedo: timonel de árbitros de la FIFA valida decisiones en el duelo entre Argentina y Egipto

    De ‘espía’ de la Roja a escudero de Beccacece: la historia del chileno que sí fue al Mundial

    Los refuerzos dividen a Colo Colo: las posturas en pugna para estructurar el plantel albo de cara al segundo semestre

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026
    Cultura y entretención

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

    Festival Internacional de Magia Pata de Cabra llega en julio al Teatro Municipal de Las Condes

    León y Cociña se unen a músico de Air en nueva cinta: “Es nuestra película más lineal y narrativa”

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina
    Mundo

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina

    José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia: “Habrá proceso de empalme con o sin el gobierno saliente”

    Irán afirma que los ataques de Estados Unidos “afectan gravemente” a la “reapertura gradual” del estrecho de Ormuz

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa