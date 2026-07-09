La carta con la que Conmebol liquidó el sueño de la ANFP de jugar la final entre Wanderers y Real Madrid en Valparaíso

Santiago Wanderers y el fútbol sudamericano recibieron un mazazo este miércoles. La Conmebol utilizó sus canales oficiales para dar a conocer que la Copa Intercontinental Sub 20 finalmente no se realizará en Chile, sino que en el estadio Santiago Bernabéu.

El duelo, programado para el 19 de septiembre en Madrid sepultó la ilusión que tenían los porteños de enfrentar a los merengues en Valparaíso. En especial después de que las cuatro versiones anteriores se disputaran en Sudamérica.

Hay razones para la decisión. En principio, había vencido el contrato que estipulaba que la definición se jugara en Sudamérica. Luego, había una igualmente poderosa: la magnitud de los merengues puesta en beneficio del alcance del espectáculo. Y una tercera que resulta significativa: la invitación del Real Madrid para que la delegación porteña pueda presenciar un partido de su estelar primera escuadra. Así, la balanza se terminó desnivelando,pese a que la ANFP estaba dispuesta a respaldar los US$ 400 mil que costaba la organización del duelo en Chile.

En Wanderers, en tanto, apuntaron a la delegación presidencial. “Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón de la peor manera, porque por distintas razones el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, puntualizaron, a través de un comunicado oficial.

La carta de Conmebol

La decisión de llevar el partido a España había sido informado al presidente de la ANFP, Pablo Milad, este miércoles a través de una carta.

En ella se señala que “en seguimiento a las conversaciones mantenidas sobre la organización de la CONMEBOL–UEFA Intercontinental Sub20 2026 y luego del proceso de análisis realizado conjuntamente entre CONMEBOL y UEFA, ambas Confederaciones han consensuado que la quinta edición del certamen se dispute el próximo 19 de septiembre, a las 12:30 horas (hora local), en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España”.

Luego, añaden: “Antes que nada, quisiéramos agradecer el interés de la Federación de Fútbol de Chile para ser sede, y por la voluntad de asumir la organización de este importante encuentro, aspectos que fueron debidamente considerados durante el proceso de evaluación”.

A continuación dan cuenta de que en las ediciones anteriores se desarrollaron los partidos en Uruguay (2022), Argentina (2023) y Brasil (2024 y 2025), como introducción para informar que “en ese marco, ambas partes entendieron que esta quinta edición representaba una valiosa oportunidad para que, por primera vez, el certamen se celebrara en territorio europeo, manteniendo un criterio de reciprocidad que fortalece esta alianza institucional y refleja el compromiso compartido de brindar igualdad de oportunidades para ambas Confederaciones”, argumentan.

“Estamos seguros de que disputar este encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu representará una valiosa oportunidad para proyectar internacionalmente una final que reunirá al Santiago Wanderers, campeón de la CONMEBOL Libertadores Sub20 2026, y al Real Madrid, campeón de la UEFA Youth League, permitiendo que el fútbol juvenil sudamericano, y particularmente el chileno, continúe mostrando su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial”, añaden.

“Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestras felicitaciones a Santiago Wanderers por la histórica conquista de la CONMEBOL Libertadores Sub20 y transmitirle nuestros mejores deseos para esta trascendental participación, seguros de que representará con orgullo al fútbol sudamericano”, agrega más adelante la misiva.