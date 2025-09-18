La cruda confesión de Tomás Asta-Buruaga al recordar el error que condenó a la UC en el Clásico Universitario.

El 3 de mayo, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile celebró con un gol agónico de Rodrigo Contreras ante la UC, un tanto que se gestó tras un error en la zaga cruzada: el despeje fallido de Tomás Asta-Buruaga terminó en los pies del delantero, que no perdonó. La jugada definió el duelo y desató una tormenta para el defensor.

El jugador de 28 años rompió recientemente el silencio en una conversación con el podcast del Sifup. Ahí relató el costo personal que arrastró después de ese partido. No solo sufrió la presión deportiva propia de una caída dolorosa, sino que además debió enfrentar un escenario mucho más delicado: amenazas directas contra él y su familia.

“Lo pasé bien mal, hasta me daba vergüenza salir a la calle. Sentía que si salía, me iban a putear. Veía gente con la camiseta de Colo Colo o la U y pensaba: ‘Estos me van a agarrar para el huev…’. Estuve con psicólogo un tiempo, porque no veía la forma de salir de ese pozo”, relató el ex Unión La Calera.

El jugador explicó que recurrió a ayuda profesional para poder ordenar sus pensamientos y encontrar una salida al círculo de ansiedad que lo agobiaba. “El psicólogo te ayuda un montón, porque te puedes expresar de una manera que tal vez no lo haces con tu familia, te ordena las ideas, el foco principal. Es importante estar bien de la cabeza”, comentó.

La terapia vino acompañada de un cambio en su rutina. Según confesó, comenzó a entrenar más allá de lo exigido por el club. “Con la ayuda del psicólogo y de mi familia, empecé a trabajar el doble. Llegaba al club, me iba al gimnasio y después entrenaba. Hasta hoy lo hago así”, sostuvo.

El punto más crítico llegó con la irrupción de mensajes hostiles en redes sociales. El defensor reveló que no solo recibió insultos masivos, sino que incluso circularon datos personales de su entorno cercano. “Después del partido recibí amenazas de muerte, pusieron la dirección de mi padre; hasta mi señora estuvo metida en el tema”, denunció.

La experiencia lo llevó a blindar su vida digital. “Las redes sociales son una cosa de locos. Hoy hasta un cabro chico de cinco años te insulta. De hecho, yo tengo todo bloqueado, no me pueden escribir en las publicaciones, solo poner me gusta”, dijo para graficar el nivel de hostigamiento que enfrentó.

Con la llegada de Daniel Garnero, Asta-Buruaga retomó espacio en el elenco estudiantil y ha militado incluso como lateral derecho. En el clásico ante Colo Colo, en el estadio Monumental, se tomó una revencha personal y logró marcar el 2-0.