La decisión que tomó Ñublense con la Noche Roja por megaincendios en la zona centro sur

Ñublense tenía todo preparado para enfrentar a Rangers de Talca en la llamada Noche Roja, instancia donde el conjunto chillanejo presenta a sus nuevos refuerzos de cara a la temporada. El partido estaba programado para este martes 20 de enero, en el Estadio Nelson Oyarzún, pero no se llevará a cabo.

Se esperaba que en el encuentro las recientes incorporaciones de los Diablos Rojos hicieran su estreno en su casa. Dentro de los nuevos rostros en Chillán, están Ignacio Jeraldino, Diego Céspedes, Franco Rami, Manuel Rivera, Carlos Salomón, Felipe Campos, Hernán Muñoz y Joaquín González. Además, de Juan José Ribera que es el nuevo técnico de los rojos.

Sin embargo, debido a los incendios forestales que afectan a la regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades de la zona decidieron suspender el duelo en Chillán. “Esta determinación responde a un criterio de responsabilidad y empatía frente a la compleja situación que viven numerosas familias, así como el trabajo que actualmente desarrollan los equipos de emergencia y autoridades”, dice el comunicado que lanzó el club.

“Agradecemos la comprensión de nuestros hinchas, el Club Rangers de Talca y de todos quienes estaban involucrados en la realización de este evento”, agrega también el escrito de los chillanejos.

En el texto que entregaron los Diablos Rojos a través de Redes Sociales no se indica la fecha en que se podría reprogramar el evento, entendiendo la dificultad por las condiciones ambientales que vive la región.

Los primeros duelos de Ñublense

El plantel del 2025 de los Diablos Rojos. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Ñublense ocupó el décimo puesto con 33 puntos al cierre del campeonato nacional del 2025. El Rojo tuvo una temporada de bajo nivel, por lo que aspira a mejorar lo hecho el año pasado de cara al nuevo torneo.

“Nada del equipo funcionó, no logramos ningún objetivo, quedamos eliminados de mala forma de la Copa Chile y quedamos mal en el torneo. Obviamente hay que hacer cambios y apuntar a un equipo competitivo para el próximo año, porque este grupo no dio resultado", declaró Sergio Gioino, el presidente de los Diablos Rojos, en el cierre de la campaña pasada.

En menos de dos semanas el Ñuble tendrá su estreno en la Liga de Primera contra Palestino, el 1 de febrero. El choque abrirá la campaña para los de Chillán y será en el Estadio Municipal de La Cisterna, a las 20:30 horas.

Asimismo, su debut en casa está programado para la segunda fecha del campeonato ante Deportes Limache. Duelo que será en el Estadio Nelson Oyarzún, el próximo 8 de febrero a las 18:00 horas.