SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La decisión que tomó Ñublense con la Noche Roja por megaincendios en la zona centro sur

    La compleja situación que azota a la Región de Ñuble obligó a que no se jugara el evento donde se presentan a los nuevos fichajes del club.

    Por 
    Diego Donoso
    Ñublense suspende la Noche Roja por los incendios forestales en la región. MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

    Ñublense tenía todo preparado para enfrentar a Rangers de Talca en la llamada Noche Roja, instancia donde el conjunto chillanejo presenta a sus nuevos refuerzos de cara a la temporada. El partido estaba programado para este martes 20 de enero, en el Estadio Nelson Oyarzún, pero no se llevará a cabo.

    Se esperaba que en el encuentro las recientes incorporaciones de los Diablos Rojos hicieran su estreno en su casa. Dentro de los nuevos rostros en Chillán, están Ignacio Jeraldino, Diego Céspedes, Franco Rami, Manuel Rivera, Carlos Salomón, Felipe Campos, Hernán Muñoz y Joaquín González. Además, de Juan José Ribera que es el nuevo técnico de los rojos.

    Sin embargo, debido a los incendios forestales que afectan a la regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades de la zona decidieron suspender el duelo en Chillán. “Esta determinación responde a un criterio de responsabilidad y empatía frente a la compleja situación que viven numerosas familias, así como el trabajo que actualmente desarrollan los equipos de emergencia y autoridades”, dice el comunicado que lanzó el club.

    “Agradecemos la comprensión de nuestros hinchas, el Club Rangers de Talca y de todos quienes estaban involucrados en la realización de este evento”, agrega también el escrito de los chillanejos.

    En el texto que entregaron los Diablos Rojos a través de Redes Sociales no se indica la fecha en que se podría reprogramar el evento, entendiendo la dificultad por las condiciones ambientales que vive la región.

    Los primeros duelos de Ñublense

    El plantel del 2025 de los Diablos Rojos. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Ñublense ocupó el décimo puesto con 33 puntos al cierre del campeonato nacional del 2025. El Rojo tuvo una temporada de bajo nivel, por lo que aspira a mejorar lo hecho el año pasado de cara al nuevo torneo.

    “Nada del equipo funcionó, no logramos ningún objetivo, quedamos eliminados de mala forma de la Copa Chile y quedamos mal en el torneo. Obviamente hay que hacer cambios y apuntar a un equipo competitivo para el próximo año, porque este grupo no dio resultado", declaró Sergio Gioino, el presidente de los Diablos Rojos, en el cierre de la campaña pasada.

    En menos de dos semanas el Ñuble tendrá su estreno en la Liga de Primera contra Palestino, el 1 de febrero. El choque abrirá la campaña para los de Chillán y será en el Estadio Municipal de La Cisterna, a las 20:30 horas.

    Asimismo, su debut en casa está programado para la segunda fecha del campeonato ante Deportes Limache. Duelo que será en el Estadio Nelson Oyarzún, el próximo 8 de febrero a las 18:00 horas.

    Más sobre:ÑublenseÑubleincendios forestalesChillánJuan José RiberaIgnacio JeraldinoNoche Roja

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Cordero confirma detención de otro sujeto acusado de iniciar incendio: portaba un bidón de combustible y fósforos

    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Kast entrega sus reflexiones sobre el periodo en que gobernará Chile y reitera que su gabinete no obedece a presiones políticas

    Lo más leído

    1.
    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    2.
    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    Cordero confirma detención de sujeto acusado de iniciar incendio: se le incautaron un bidón de combustible y fósforos

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast
    Negocios

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones

    Proyecto eólico de la francesa EDF por más de US$ 600 millones obtiene la aprobación ambiental

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país
    Tendencias

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”
    El Deportivo

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    La llamativa celebración con la que Jude Bellingham responde a sus críticos en el Real Madrid

    Al igual que Felipe Loyola: el otro chileno que deja el Independiente de Gustavo Quinteros y se embarca rumbo a Europa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE
    Mundo

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar