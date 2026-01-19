Minuto a Minuto| Autoridades se reúnen para coordinar control de incendios forestales en el sur del país

Diversos incendios forestales son combatidos en distintos puntos de las regiones del Ñuble y el Biobío desde la tarde del sábado 17 de enero.

Este lunes es la tercera jornada de combate contra incendios, y la segunda luego de que el Presidente Gabriel Boric declarara estado de catástrofe en ambas regiones.

Producto de los siniestros, se han registrado evacuaciones masivas ambas regiones. Y además, en la noche del domingo y madrugada del lunes se establecieron medidas como toque de queda en algunos sectores del Biobío.

Ministro Elizalde encabeza reunión de Cogrid Nacional

Kast antes de su reunión con Presidente Boric: “Queremos colaborar”

Presidente electo: “Le hago un llamado a todos los chilenos a ser solidarios”

Kast tras reunirse con autoridades regionales: “La destrucción ha sido importante”

José Antonio Kast evalúa medidas para apoyar zonas afectadas El presidente electo, José Antonio Kast, llevó a cabo una reunión para determinar las medidas de apoyo que realizará junto a su equipo para enfrentar la emergencia. “Uno lo que esperaría es que se vaya en prevención, avanzando mucho más, pero claramente la naturaleza no es controlable en muchas situaciones y aquí hemos tenido una tragedia que ha enlutado a muchas familias y enluta también a nuestra nación”, lamentó Kast. “Aún no hay una cifra clara determinada de cuántas personas han fallecido porque hay lugares en zonas rurales y zonas urbanas donde todavía existe algún grado de inaccesibilidad para las distintas autoridades y por eso vaya para las familias de las víctimas nuestra solidaridad, nuestras oraciones para que en estos minutos difíciles, en estos momentos difíciles tengan paz y que el proceso de búsqueda de las víctimas se haga con el mayor respeto posible”, agregó el mandatario electo.

Ministra Aguilera entrega balance de Biobío junto a autoridades regionales La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se reunieron en un Cogrid regional en Biobío. Ante ello, la secretaria de Estado detalló que “el jefe de la Defensa Nacional, como dijo ayer, ha desplegado más de 5.000 funcionarios y ha logrado el control total del territorio”. “No ha habido incidentes durante la noche, lo que es una muy buena noticia. Carabineros también reporta que no hubo incidentes durante la noche, lo que es una señal de tranquilidad para las personas, tanto para las personas que están en sus viviendas como para aquellos que fueron desplazados, que siempre tienen la duda respecto de qué pasa con sus bienes”, añadió.

Autoridades realizan nuevo Cogrid para coordinar despliegues 🔴 AHORA | El Ministro de Seguridad Pública y la Directora Nacional de #SENAPRED encabezan un nuevo #COGRID Nacional por incendios forestales.



Autoridades realizan nuevo Cogrid para coordinar despliegues

Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman (UDI), reveló contactos con el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. “Lo que sabemos es que no queremos ser un nuevo Valparaíso, un nuevo Viña del Mar. Nosotros no queremos que la gente que perdió su casa no tenga que esperar cuatro o cinco años para recibir una casa de nuevo. Entonces, en ese sentido, yo lo que le pedí a los dos, al presidente Boric, como al presidente electo José Antonio Kast es que no queremos eso”, dijo en diálogo con T13 Radio.

Ministro Cordero da cuenta de focos controlados A las 7.40 de este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, dieron un balance preliminar de los incendios en Ñuble y Biobío. Al respecto, Cordero dijo que hay “focos de incendios bastante controlados" y que "contribuyó la condición climática tanto en Ñuble como en Biobío". “El número de personas fallecidas hasta ahora no ha aumentado y, por lo tanto, se mantiene en 19″, adelantó.

Se activa nuevamente alerta SAE en Angol A las 00.18 horas de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar el sector de Colonia Manuel Rodríguez en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, por avance de un incendio forestal. Al respecto, el organismo activó mensajería SAE con el objetivo de alertar oportunamente a la población para que abandone preventivamente las zonas de riesgo ante la amenaza inminente.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



Durante la… pic.twitter.com/m5UN9oRIi4 — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026