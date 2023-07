La indecisión de Alexis Sánchez le genera duros cuestionamientos al presidente del Marsella

A un mes del inicio de la Ligue 1, las aguas están muy inquietas en Olympique de Marsella. La incertidumbre sobre la renovación de su máxima figura, el chileno Alexis Sánchez, ha mutado los planes de la directiva del club que no ha querido tomar decisiones de peso para guardar el dinero que destinan para convencer al eje principal del proyecto.

Así lo describen medios franceses, los cuales aseguran que la incertidumbre sobre la permanencia de chileno ha hecho que el club solo haya logrado un fichaje en este mercado, la llegada del volante francés Geoffrey Kondogbia, quien arribó desde Atlético de Madrid a cambio de 9 millones de dólares.

“La directiva no parece no estar a la altura. El club no ha fijado ningún plazo para que el chileno decida sobre su futuro. Una prórroga tranquilizaría al público y daría un marco de confianza al nuevo técnico Marcelino en el sector ofensivo”, aseguró el diario L’Equipe.

Críticas que son compartidas por Daniele Riolo, periodista experto en mercado del medio RMC Sports. En su programa After Foot, el comunicador hizo fuertes cuestionamientos a labor del presidente Pablo Longoria respecto de la renovación del tocopillano.

“Me parece que el caso de Alexis Sánchez dice exactamente lo que ha sido OM durante bastantes años y lo que Longoria está haciendo en este club: solo retoques. Buenos retoques, pero siguen siendo retoques”, explicó el profesional francés.

Encima, la dirección deportiva ha hecho un esfuerzo importante para convencer económicamente al Niño Maravilla. Sin duda, es la pieza clave del nuevo proyecto.

Su respuesta depende de los fichajes que tenga que hacer para del 4-4-2 que propone el técnico español Marcelino García Toral. En ese sentido, todo está empantanado.

“Una salida aligeraría la nómina -recibió una oferta de unos 3 millones de euros netos (cerca de 3,5 millones de dólares), sin incluir bonificaciones- y requeriría reconstruir todo desde cero en ataque”, advirtió el mismo L’Equipe.

Calendario apretado

Lo cierto es que el tiempo apremia en el puerto galo. El campeonato local comienza el 13 de agosto próximo, cuando el equipo marsellés reciba al Stade de Reims en el Vélodrome.

Diez días más tarde, el club más popular del fútbol galo deberá iniciar su participación en la tercera ronda eliminatoria para acceder a la fase grupal de la Champions League, ante un rival a confirmar, tras terminar tercero en la última temporada de la Ligue 1.

Esa, precisamente, es una de las razones de la indecisión del delantero chileno, quien esperaba clasificar directamente al equipo para unirse de manera inmediata a la fiesta grande con un proyecto importante para pelear en la parte alta de la competencia.

Además, el delantero nacional aseguró a sus cercanos que extenderá al máximo la ventana de fichajes para tomar una decisión sobre si futuro, el cual bien puede prolongarse al límite del 31 de agosto.