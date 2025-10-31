OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

La insólita frase de Mosa tras los incidentes en el Nacional: “El cuchillo se lo sacaron a una señora que vende sándwich”

El presidente de Blanco y Negro se refirió a los hechos de violencia en el duelo del lunes pasado.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La insólita frase de Mosa tras los incidentes en el Nacional: “El cuchillo se lo sacaron a una señora que vende sándwich”.

El partido de Colo Colo ante Deportes Limache en el Estadio Nacional se vio empañado por episodios de violencia. Esta vez, el duelo, que terminó igualado 2-2, quedó en segundo plano luego de una pelea registrada en la previa del partido, protagonizada por un sector de la Garra Blanca en una de las galerías del recinto ñuñoíno.

A pocos minutos del inicio del compromiso, un grupo de hinchas albos inició una batalla que rápidamente escaló y obligó a la intervención de personal de seguridad. Las imágenes difundidas evidencian no solo hubo golpes y empujones, sino también la presencia de objetos cortopunzante en manos de uno de los implicados, lo que encendió las alarmas de las autoridades. En otros registros se ven golpes con bastones y cinturones.

El Ministerio de Seguridad Pública anunció la presentación de una querella criminal en contra de dos individuos que ya fueron identificados gracias a registros audiovisuales, además de extender la acción legal a Blanco y Negro, y “todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores”.

Consultado por la situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que el caso está siendo investigado internamente, pero intentó desmarcar al club de una falla en los controles de ingreso. “Lo tenemos investigado, tenemos toda la información. Ese cuchillo se lo sacaron a una señora que vende sándwiches. No es que la persona entró con el cuchillo y vulneró los controles de seguridad”, afirmó.

Imágenes de la pelea en el Nacional. PHOTOSPORT

“Pasó este tipo por ahí, desquiciado, le saca el cuchillo y se lo lleva. Y eso trajo las imágenes que ustedes ven”, añadió el dirigente. Pese a la explicación, el Ministerio mantuvo su postura y la querella apunta formalmente a los representantes legales de la concesionaria.

Llega hasta Argentina

La situación llamó la atención también en Argentina. Olé publicó en sus redes sociales: “Sigue la violencia en el fútbol chileno. Cuchillazo, muletazo y piñas entre la barra de Colo Colo”.

Luego, en la edición digital del medio, profundizaron sobre el hecho. “La violencia en el fútbol chileno parece algo cotidiano. Tras los ataques al micro de Lanús por parte de hinchas de la U de Chile, este lunes se produjo una feroz batalla interna en la barra de Colo Colo, en una de las cabeceras del estadio Nacional, tras el partido ante Limache (2-2). Se observan a dos grupos, se acercan y comienzan las agresiones a trompadas objetos contundentes y hasta cuchillazos”, indican.

A su vez, TyC Sports tituló: “Desde armas blancas hasta muletas: impactante pelea entre barras de Colo Colo”.

“Tras 19 años, Colo Colo volvió a oficiar como local en el estadio Nacional de Santiago ante Deportes Limache, por la fecha 25 de la Liga de Primera. El encuentro resultó en un empate 2-2, pero el protagonismo se lo llevó una impactante pelea entre barras bravas del Cacique, en la que se observaron todo tipo de agresiones”, destacan.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalViolenciaEstadio NacionalCuchilloAníbal MosaGarra Blanca

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Investigan el fallecimiento de tripulante holandés en buque factoría frente a las costas de Coquimbo

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

5.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones
Chile

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma
Negocios

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

Argentina explota por castigo a árbitro que expulsó al hijo de Chiqui Tapia

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe
Mundo

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”