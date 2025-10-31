La insólita frase de Mosa tras los incidentes en el Nacional: “El cuchillo se lo sacaron a una señora que vende sándwich”.

El partido de Colo Colo ante Deportes Limache en el Estadio Nacional se vio empañado por episodios de violencia. Esta vez, el duelo, que terminó igualado 2-2, quedó en segundo plano luego de una pelea registrada en la previa del partido, protagonizada por un sector de la Garra Blanca en una de las galerías del recinto ñuñoíno.

A pocos minutos del inicio del compromiso, un grupo de hinchas albos inició una batalla que rápidamente escaló y obligó a la intervención de personal de seguridad. Las imágenes difundidas evidencian no solo hubo golpes y empujones, sino también la presencia de objetos cortopunzante en manos de uno de los implicados, lo que encendió las alarmas de las autoridades. En otros registros se ven golpes con bastones y cinturones.

El Ministerio de Seguridad Pública anunció la presentación de una querella criminal en contra de dos individuos que ya fueron identificados gracias a registros audiovisuales, además de extender la acción legal a Blanco y Negro, y “todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores”.

Consultado por la situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que el caso está siendo investigado internamente, pero intentó desmarcar al club de una falla en los controles de ingreso. “Lo tenemos investigado, tenemos toda la información. Ese cuchillo se lo sacaron a una señora que vende sándwiches. No es que la persona entró con el cuchillo y vulneró los controles de seguridad”, afirmó.

Imágenes de la pelea en el Nacional. PHOTOSPORT

“Pasó este tipo por ahí, desquiciado, le saca el cuchillo y se lo lleva. Y eso trajo las imágenes que ustedes ven”, añadió el dirigente. Pese a la explicación, el Ministerio mantuvo su postura y la querella apunta formalmente a los representantes legales de la concesionaria.

Llega hasta Argentina

La situación llamó la atención también en Argentina. Olé publicó en sus redes sociales: “Sigue la violencia en el fútbol chileno. Cuchillazo, muletazo y piñas entre la barra de Colo Colo”.

Luego, en la edición digital del medio, profundizaron sobre el hecho. “La violencia en el fútbol chileno parece algo cotidiano. Tras los ataques al micro de Lanús por parte de hinchas de la U de Chile, este lunes se produjo una feroz batalla interna en la barra de Colo Colo, en una de las cabeceras del estadio Nacional, tras el partido ante Limache (2-2). Se observan a dos grupos, se acercan y comienzan las agresiones a trompadas objetos contundentes y hasta cuchillazos”, indican.

A su vez, TyC Sports tituló: “Desde armas blancas hasta muletas: impactante pelea entre barras de Colo Colo”.

“Tras 19 años, Colo Colo volvió a oficiar como local en el estadio Nacional de Santiago ante Deportes Limache, por la fecha 25 de la Liga de Primera. El encuentro resultó en un empate 2-2, pero el protagonismo se lo llevó una impactante pelea entre barras bravas del Cacique, en la que se observaron todo tipo de agresiones”, destacan.