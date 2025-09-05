SUSCRÍBETE
El Deportivo

La polémica disputa entre Sergio Ramos y una aerolínea que causa revuelo en España

El defensor del Monterrey, leyenda del Real Madrid, entró en una controversia virtual con Ryanair, una compañía irlandesa de vuelos económicos.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La polémica disputa entre Sergio Ramos y una aerolínea que causa revuelo en España. FRANCK FIFE

La inesperada incursión musical de Sergio Ramos da que hablar. El exdefensor del Real Madrid lanzó recientemente Cibeles, una canción que rápidamente se viralizó en redes sociales y que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales. El tema, con alusiones directas a su abrupta salida del club blanco, ha generado debate entre fanáticos, medios y, ahora, hasta una aerolínea.

La polémica se encendió cuando la cuenta española de Ryanair en X reaccionó con ironía al lanzamiento del sevillano. “Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones”, publicó la empresa, acompañando el mensaje con el video en el que Ramos promociona el sencillo.

Tres días después, el futbolista recogió el guante. “¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta”, contestó el excapitán del club madrileño.

Cibeles no es un tema más para Ramos. La letra está cargada de referencias a su paso por el Madrid y a la despedida que nunca terminó de encajar. “Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras”, canta en uno de los versos más comentados.

El futbolista, que levantó 22 títulos con el club, grabó el videoclip en un escenario simbólico: una desierta Plaza de Cibeles, el lugar donde el Real Madrid celebra sus conquistas. La producción intercala imágenes del propio Ramos en momentos icónicos de su carrera, como el cabezazo del minuto 93 frente al Atlético de Madrid en la final de la Champions League de 2014, gol que abrió la ruta hacia el título del equipo que dirigía Carlo Ancelotti.

El cierre del video refuerza el tono dramático. La figura de piedra de la diosa Cibeles se desmorona mientras el zaguero entona: “Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería ‘encantao’, una vez y hasta mil, tú lo sabe Cibeles”.

Lejos de pasar inadvertido, el debut musical de Ramos se instaló como tendencia. Para algunos, se trata de una curiosidad más en la vida mediática del futbolista, hoy retirado de la élite europea y jugando en el Monterrey, de la Liga MX. Para otros, una forma de ajustar cuentas con el club que marcó su carrera.

Lo cierto es que el tema no solo ha captado la atención de sus seguidores, sino que ha traspasado la frontera del fútbol y ahora es objeto de bromas de marcas. Con su respuesta a Ryanair, el exdefensa volvió a estar en el centro de la conversación digital.

