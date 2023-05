La potente reflexión de Manuel Pellegrini tras el caso de racismo sufrido por Vinicius Junior

El Real Betis de Manuel Pellegrini continúa con su lucha por asegurar una participación europea en la próxima temporada. En la previa del choque contra Getafe de este jueves, el técnico chileno aprovechó de reflexionar sobre lo sucedido con Vinicius Junior quien acusó racismo en medio del partido entre Valencia y Real Madrid.

En la conferencia, el Ingeniero sostuvo que “es un tema que habrá expertos para analizarlo y evaluarlo. Hay que tener cuidado en lo que se dice y hace porque si una minoría grita estupideces, no quiere decir que un país sea racista. Calificar un estadio o un país por pocas o muchas personas no es justo. No creo que Valencia ni España sean racistas”.

Una frase que contrasta con lo expuesto por Carlo Ancelotti, técnico de los merengues, una vez finalizado el encuentro el domingo. En aquella ocasión había lanzado que “hablé con él durante el partido. El ambiente era muy caliente, muy malo. Le pedí si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado, así no. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicus”.

El DT italiano agregó que “estoy muy triste. Hay que acabar con esto porque estamos en 2023, el racismo no debe de existir. Ahora es verdad que hay un protocolo, el árbitro explicó que primero hay que avisar a la gente y si lo hacen otra vez, irnos a casa”.

Pensando en Europa

Ya concentrado en el que será el próximo partido por la liga hispana, la escuadra de Pellegrini tiene la posibilidad de asegurar la clasificación europea por tercera temporada consecutiva. Sobre esto el Ingeniero expresó que “la quisimos sellar con el Sevilla, no lo logramos, sumamos un buen empate y mantuvimos la distancia. Ahora hay que intentarlo en casa, con nuestro público para dar una alegría por habernos respaldado todo el año”.

Claro que de confirmarse este objetivo, el chileno avisó que irá por más. “Cuando termine el casi, casi, ya veremos cómo lo celebro. Vamos a esperar a tener el logro. Ganando mañana igual vamos ir luego a buscar llegar lo más arriba posible en las dos últimas jornadas. Si me hubieran preguntado si me hubiese gustado estar así al comienzo de Liga, digo sí; ha habido momentos mejores y peores, como en las anteriores”.

También sobre el Getafe destacó que es un equipo “complicado, porque la situación del Getafe por la salvación es difícil. Se dejó dos puntos (Elche) y un espero partido cerrado. Hay que estar concentrados los noventa minutos porque tienen muy buenos delanteros”, lanzó.

Por último, se refirió a la expulsión de Miranda en el derbi contra Sevilla, una de las situaciones que tenían que evitar los verdiblancos, tal como lo había indicado en la previa de dicho encuentro.

“El mismo Juan se disculpó, se dio cuenta del error importante, no supo controlarse. No era un derbi caliente, se equivocó, disculpó y esperar sanción. Lo importante es que Jesús no sufrió lesión”, concluyó.