La reacción de Gustavo Quinteros tras el insólito gol errado de Pablo Galdames en el clásico entre Independiente y Racing

Este domingo se disputó en Argentina el clásico entre Independiente y Racing en Avellaneda. Si bien el duelo acabó igualado sin goles, esta situación pudo haber cambiado en el final del encuentro.

Cuando se jugaba el último minuto del tiempo adicional, y tras una rápida salida de contragolpe, Pablo Galdames quedó mano a mano con el portero de Racing, fallando de forma increíble la definición.

Esta situación causó la amarga reacción del técnico Gustavo Quinteros que, insulto incluido, descargó todo su malestar por la ocasión perdida. Más aún cuando sigue aumentando la mala racha de resultados de Independiente en este segundo semestre. El Rojo no conoce de triunfos en el Grupo B del Torneo Argentino, registrando cinco empates y cuatro derrotas. Con cinco unidades marchan colistas, a seis puntos de alcanzar a Sarmiento de Junín, último equipo que se está metiendo a los Playoffs por esa zona.

Por lo mismo, se entiende la reacción de Quinteros. “Qué cu... tienen, la pu... madre que los parió”, lanzó el ex DT de Colo Colo.

🫩 Y SÍ, GUSTAVO…



👉🏻“Qué culo que tienen…”, la reacción de Quinteros en la ultima desperdiciada por Galdames en el Clásico. pic.twitter.com/bCNgx9cHxH — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) September 29, 2025

El análisis de Quinteros

Ya con algo más de calma, Gustavo Quinteros expuso su análisis sobre el partido en la conferencia de prensa posterior. “Estoy contento porque siento siento que los jugadores dieron un paso hacia adelante. Incorporaron todo lo que habíamos trabajado en la semana. Esperemos que en los próximos partidos podamos ganar confianza y definir mejor para llegar al gol, o que no haya un defensor rival para sacarla en la línea”, señaló de entrada.

“Un empate que a mi entender tiene sabor a poco. Creo que Independiente tuvo mejores situaciones claras para ganar el partido, y situaciones muy claras. Dentro del área chica, en el área, mano a mano... muy claras. Lamentablemente no ligamos y me queda eso: irme con esa angustia de haber podido ganar los tres puntos, que hubiesen sido muy importantes para nosotros”, continuó.

También analizó este paso en su carrera. “Como profesional es un orgullo para mí estar en un gran club, fue una semana muy feliz. Después, cuando uno ve el momento en el que está el club y el ánimo del plantel, uno tiende a preocuparse, pero confío mucho en los jugadores”, comentó.

“Vamos a hacer todo lo posible para levantarlos y entrar en la Copa Sudamericana. Pero tampoco es fácil llegar y ganar todos los puntos que se necesitan”, sumó.

“Tenemos que seguir mejorando. Hay un plantel ideal para jugar bien al fútbol. Los jugadores vienen con un desgaste mental donde no se le dan los resultados. Trabajamos mucho más la motivación que en campo. Pero lo que vi desde afuera es que al equipo le costaba mucho generar fútbol y tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras; nos costó el juego directo, es algo que tenemos que mejorar, pero las chances más claras fueron nuestras”, cerró Quinteros.