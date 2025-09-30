SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La reacción de Gustavo Quinteros tras el insólito gol errado de Pablo Galdames en el clásico entre Independiente y Racing

El extécnico de Colo Colo no pudo creer la oportunidad desperdiciada por el chileno en el último minuto del partido.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
RAMON MONROY/PHOTOSPORT

Este domingo se disputó en Argentina el clásico entre Independiente y Racing en Avellaneda. Si bien el duelo acabó igualado sin goles, esta situación pudo haber cambiado en el final del encuentro.

Cuando se jugaba el último minuto del tiempo adicional, y tras una rápida salida de contragolpe, Pablo Galdames quedó mano a mano con el portero de Racing, fallando de forma increíble la definición.

Esta situación causó la amarga reacción del técnico Gustavo Quinteros que, insulto incluido, descargó todo su malestar por la ocasión perdida. Más aún cuando sigue aumentando la mala racha de resultados de Independiente en este segundo semestre. El Rojo no conoce de triunfos en el Grupo B del Torneo Argentino, registrando cinco empates y cuatro derrotas. Con cinco unidades marchan colistas, a seis puntos de alcanzar a Sarmiento de Junín, último equipo que se está metiendo a los Playoffs por esa zona.

Por lo mismo, se entiende la reacción de Quinteros. “Qué cu... tienen, la pu... madre que los parió”, lanzó el ex DT de Colo Colo.

El análisis de Quinteros

Ya con algo más de calma, Gustavo Quinteros expuso su análisis sobre el partido en la conferencia de prensa posterior. “Estoy contento porque siento siento que los jugadores dieron un paso hacia adelante. Incorporaron todo lo que habíamos trabajado en la semana. Esperemos que en los próximos partidos podamos ganar confianza y definir mejor para llegar al gol, o que no haya un defensor rival para sacarla en la línea”, señaló de entrada.

“Un empate que a mi entender tiene sabor a poco. Creo que Independiente tuvo mejores situaciones claras para ganar el partido, y situaciones muy claras. Dentro del área chica, en el área, mano a mano... muy claras. Lamentablemente no ligamos y me queda eso: irme con esa angustia de haber podido ganar los tres puntos, que hubiesen sido muy importantes para nosotros”, continuó.

También analizó este paso en su carrera. “Como profesional es un orgullo para mí estar en un gran club, fue una semana muy feliz. Después, cuando uno ve el momento en el que está el club y el ánimo del plantel, uno tiende a preocuparse, pero confío mucho en los jugadores”, comentó.

Vamos a hacer todo lo posible para levantarlos y entrar en la Copa Sudamericana. Pero tampoco es fácil llegar y ganar todos los puntos que se necesitan”, sumó.

“Tenemos que seguir mejorando. Hay un plantel ideal para jugar bien al fútbol. Los jugadores vienen con un desgaste mental donde no se le dan los resultados. Trabajamos mucho más la motivación que en campo. Pero lo que vi desde afuera es que al equipo le costaba mucho generar fútbol y tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras; nos costó el juego directo, es algo que tenemos que mejorar, pero las chances más claras fueron nuestras”, cerró Quinteros.

Más sobre:FútbolGustavo QuinterosIndependientePablo Galdames

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

4.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

5.
Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa
Chile

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa

Quiénes son los candidatos al Senado por Atacama

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”
Negocios

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu
Tendencias

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile

Repasa el triunfo de Colombia sobre Arabia Saudita en el Mundial Sub 20 y la goleada de EE.UU. sobre Nueva Caledonia

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”
Cultura y entretención

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz
Mundo

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición