La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

La UC recibió la anhelada aprobación de la Dirección de Obras Municipales para utilizar el Claro Arena. El 23 de agosto, recibirán a Unión Española en el remozado recinto. “Hoy 11 de agosto, a las 16:57 horas, hemos recibido, por parte de la DOM de Las Condes, la recepción final del Claro Arena. Con esto, podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial”, señalaron desde Cruzados en un comunicado.

“Queremos aprovechar de agradecer profundamente a todos los asesores y colaboradores que trabajaron arduamente para sacar adelante el Claro Arena que hoy ya es una realidad. Asimismo agradecemos a las autoridades municipales que han colaborado en el logro de este importante hito para nuestra institución”, complementan.

Por su lado, Juan Tagle, el presidente de la concesionaria, también habló y no ocultó su alegría por la noticia. “Hoy, después de un enorme trabajo, mucho esfuerzo, finalmente hemos obtenido la recepción final municipal de nuestra nueva casa. Ha sido un proceso extenso, complejo, de mucho esfuerzo, pero que finalmente llega a buen puerto. Hemos contado con la colaboración de mucha gente dentro de Cruzados, de la administración, del directorio, nuestros asesores, para finalmente lograr este hito que nos permite ya con seguridad decir que nuestra nueva casa será inaugurada en la próxima fecha de local frente a Unión Española, el día 23 de agosto”, apuntó el abogado.

“Estaremos esperándolos, haremos algunos eventos previos de prueba, pero solamente compartir la alegría. Agradecerle a todos los que han trabajado en este proceso, también agradecer a la colaboración que hemos recibido finalmente de la municipalidad para que este proceso llegue a buen puerto. Y entonces los esperamos el 23 de agosto en el Claro Arena para la inauguración en el primer partido frente a Unión Española”, añadió el timonel estudiantil.