SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

El presidente de Cruzados habló luego de que recibieran la recepción final de la Dirección de Obras Municipales.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La UC recibió la anhelada aprobación de la Dirección de Obras Municipales para utilizar el Claro Arena. El 23 de agosto, recibirán a Unión Española en el remozado recinto. “Hoy 11 de agosto, a las 16:57 horas, hemos recibido, por parte de la DOM de Las Condes, la recepción final del Claro Arena. Con esto, podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial”, señalaron desde Cruzados en un comunicado.

“Queremos aprovechar de agradecer profundamente a todos los asesores y colaboradores que trabajaron arduamente para sacar adelante el Claro Arena que hoy ya es una realidad. Asimismo agradecemos a las autoridades municipales que han colaborado en el logro de este importante hito para nuestra institución”, complementan.

Por su lado, Juan Tagle, el presidente de la concesionaria, también habló y no ocultó su alegría por la noticia. “Hoy, después de un enorme trabajo, mucho esfuerzo, finalmente hemos obtenido la recepción final municipal de nuestra nueva casa. Ha sido un proceso extenso, complejo, de mucho esfuerzo, pero que finalmente llega a buen puerto. Hemos contado con la colaboración de mucha gente dentro de Cruzados, de la administración, del directorio, nuestros asesores, para finalmente lograr este hito que nos permite ya con seguridad decir que nuestra nueva casa será inaugurada en la próxima fecha de local frente a Unión Española, el día 23 de agosto”, apuntó el abogado.

“Estaremos esperándolos, haremos algunos eventos previos de prueba, pero solamente compartir la alegría. Agradecerle a todos los que han trabajado en este proceso, también agradecer a la colaboración que hemos recibido finalmente de la municipalidad para que este proceso llegue a buen puerto. Y entonces los esperamos el 23 de agosto en el Claro Arena para la inauguración en el primer partido frente a Unión Española”, añadió el timonel estudiantil.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosJuan Tagle

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”
Chile

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones
Negocios

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

Trump extiende por 90 días el plazo para los aranceles a China y aclara que no habrá gravámenes para el oro

Andrés Music sale de la gerencia general de División El Teniente de Codelco

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena
El Deportivo

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

“Usen el VAR, para eso tienen la h...”: el duro dardo de Arturo Vidal que aparece en el informe de Felipe González

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Mundo

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

“No se olviden de Gaza”: el mensaje póstumo de Anas al-Sharif, el último periodista de Al Jazeera asesinado por el Ejército israelí

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista