La resignación de Daniel Garnero por el futuro de Eduard Bello en la UC: "Queríamos que se quede, pero hay dificultades".

Daniel Garnero tuvo su primera rueda de prensa de 2026. Este viernes, el DT valoró el rápido armado del plantel de Universidad Católica de cara a la pretemporada y explicó la necesidad de aumentar la cantidad de jugadores considerando el calendario de la temporada.

“Nosotros teníamos una dificultad en la cantidad también, éramos muy pocos. Hubo partidos que lamentablemente por suspensiones, por lesiones se nos juntaron mucho y fueron los partidos que más sufrimos. Teniendo un calendario como el que vamos a tener, obviamente que necesitamos cantidad también”, señaló el entrenador.

“Necesitábamos más cantidad de la que teníamos el semestre pasado y en esa cantidad también buscamos una calidad, así que no creo tener esas dificultades porque va a haber tanta competencia que va a haber lugar para todos”, agregó.

Respecto a la incorporación del defensor Juan Ignacio Díaz, Garnero explicó la necesidad específica en la zona defensiva. “La dupla de centrales estábamos muy flojitos y que Juani venga a colaborar es muy importante. Mi idea era buscar un central zurdo, nuestra forma, nuestra intención, el perfil es muy importante”, afirmó.

Garnero quiere más refuerzos para la UC.

“(Díaz) Demostró en estos últimos tiempos acá en Chile, en Argentina, que lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, así que estamos muy contentos por tener otra incorporación más”, añadió.

Consultado por si la defensa ya está cerrada, fue claro: “Nosotros queremos, quisiera tener dos jugadores por puesto y bueno, en algunos lugares todavía falta, así que voy a seguir insistiendo”.

En relación a los jugadores que arrastraban lesiones desde la temporada pasada, como Sebastián Arancibia y Fernando Zuqui, Garnero indicó que “todavía no están entrenando a la par de los compañeros, así que ponerle fecha es complicado”.

“Van a ir día a día, están en una progresión, se los ve mejor, pero no están para el arranque. Esos tiempos no los manejamos tanto nosotros, son muy individuales. Ojalá lo antes posible, porque serían dos refuerzos realmente respecto de cómo terminamos”, puntualizó.

También habló de la situación de Tomás Asta-Buruaga. “Me enteré que se despidió y me enteré que nosotros queremos que se quede, así que ojalá que se quede”, dijo.

En cuanto a Eduard Bello, el DT sostuvo que “fue uno de los futbolistas que mejor terminó el semestre, fue muy importante en esta levantada que tuvo el equipo... Después son negociaciones, tenía nuestra aprobación, nosotros queríamos que se quede, pero hay cuestiones individuales, propietarios de un club, cosas que a veces generan dificultades”.

Respecto a los refuerzos que ya entrenan con el plantel, Garnero destacó su rápida adaptación. “Estamos muy conformes con los chicos, están entrenando muy bien, se adaptaron rápidamente. Hace tres días que estamos entrenando y los ves y parece que estuvieran hace tres años acá”, señaló.

En relación a la exigencia de competir en varios frentes, Garnero advirtió que todavía no está terminada la conformación del plantel. “Yo me ilusiono con que pueda venir más gente y ahí sí ya definir los que vamos a tener definitivamente para esta temporada tan exigente”, dijo.

“El hecho de haber llegado a Chile 2, con este cambio de la Supercopa iniciar antes, hace que va a haber mucha competencia. Necesitamos un plantel amplio para eso, tiene que haber una competencia sana interna para mejorar niveles individuales”, explicó.

Finalmente, sobre los objetivos de la temporada, fue categórico: “Yo no puse ninguna excusa. Estamos preparándonos, ilusionados. Conformamos un plantel con la ambición de pelear el título. Ese es nuestro principal objetivo”.

“La Copa Libertadores ilusiona a todos, pero es muy difícil. Nosotros estamos en esa ilusión de conformar el mejor plantel posible, armar el mejor equipo posible y competir en todos los niveles. Vamos a prepararnos para competir al máximo nivel y ojalá que nos vaya bien”, cerró.