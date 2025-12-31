La respuesta de Paqui Meneghini a Claudio Borghi tras las críticas por su salario en la U

Universidad de Chile se prepara para enfrentar la temporada 2026 del fútbol chileno. Los universitarios comenzaron confirmando a Francisco Meneghini como el nuevo técnico del primer equipo masculino de la institución, siendo presentado este martes en una conferencia de prensa.

Fue allí cuando Paqui fue consultado por los cuestionamientos de Claudio Borghi por el salario que recibirá en los azules.

El ahora comentarista deportivo apuntó al escaso éxito que ha tenido en su carrera para hacerse cargo de uno de los equipos grandes del fútbol chileno y al hecho de que no fue futbolista en el pasado.

“No tiene títulos ni grandes campañas”, comenzó señalando el Bichi en Picado TV. “Es un técnico joven, cuantas posibilidades tienes para demostrar tu calidad. Hay que verlo en cancha, ojalá le vaya bien, pero es un riesgo que llegue a un club grande con obligaciones este año”, continuó.

Además cuestionó: “Cómo alguien que no jugó nunca, va a decirme cómo debo jugar, cómo pegarle a la pelota o cómo es el grupo de camarín”.

“Pueden dirigir, claro que sí, pero el jugador te cacha si vas a durar poco o mucho, si trabajas bien o mal. Hay que ver sus virtudes, también ver si deja pegar patadas a los grandes y no a los jóvenes. Lo claro es que nadie tiene la verdad en esto”, añadió.

En cuando al salario, estimado en cerca de 550 mil dólares anuales, expuso que “se filtró lo que podría ganar Meneghini. No es un tema que me preocupe, pero sí va a preocupar en el fútbol chileno. Hablar de cifras es ofender a la gente”.

“Pero acá hay dos equipos que manejan el mercado: Colo Colo y la U. Eso no solamente en jugadores, también en entrenadores. Si uno de los dos cobra poco, perjudica a todo el resto”, concluyó.

La respuesta de Meneghini

Este último aspecto fue uno de los puntos por el que le consultaron a Francisco Meneghini en la presentación. Allí aprovechó de responder haciendo énfasis en que el pago no era uno de sus principales intereses.

“Motivación, podemos armar una lista interminable en la que el salario puede estar muy al final. La institución, mi deseo de dirigir el club... Entrar en un debate de salarios en una liga, me parece que no corresponde. No vengo por lo económico, vengo por el deseo de conseguir cosas importantes con este equipo y con la convicción de que lo vamos a hacer”, sostuvo Paqui.

Sobre las negociaciones con la dirigencia para fijar su llegada, Paqui reveló que “las exigencias no fueron necesarias, porque lo primero que dije es que tenemos que ser campeones. Es lo que corresponde después de tantos años y después de los últimos dos años. Después de sentar bases, hay fundamentos para hacerlo y estamos capacitados para hacerlo. Cada partido tiene una exigencia, pero hay que enfocarse partido a partidos para crear un equipo fuerte. Tenemos tres torneos nacionales, porque se agrega la Copa de la Liga. Nos va a permitir usar un número importante de jugadores y eso se va a ir gestionando. La prioridad es ganar el torneo nacional. No solo hay que poner el foco en la fecha 30, sino en cómo vamos a lograr eso”.

Por otro lado, se dio el tiempo para responderle a quienes no están seguros con el hecho de que él sea el indicado para tomar el mando del equipo. “Entiendo las dudas que puede haber por mi llegada, pero no son dudas que yo tenga. Tengo mucha convicción y confianza en el cuerpo técnico. Tenemos mucha capacidad, confió en la capacidad para formarme como entrenador. Todo eso me ha dado un bagaje que me ha dado confianza y eso es lo que voy a poner en juego cuando se presenten momentos complicados. Me considero capacitado para enfrentarlos”, lanzó.

Por último, llamó a la calma ante el proceso de contratación de refuerzos. “Entiendo la impaciencia de los hinchas. El día de ayer (lunes) fue un día de mucho avance y los jugadores van a llegar”, concluyó.