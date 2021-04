La revancha de Joaquín Niemann en Augusta: los grandes que enfrentará en el primer major del año

Joaquín Niemann sale a buscar revancha en el primer Major de la temporada. El golfista chileno, recientemente galardonado con el Premio Nacional del Deporte, es uno de los 88 jugadores que lucharán por la ansiada chaqueta verde en la edición 2021 del Masters de Augusta, uno de los cuatro torneos más importantes del mundo y en el cual no pudo estar en 2020 tras arrojar positivo por Covid-19. Los mejores del mundo vuelven a medirse en las 7.435 yardas del National Golf Club, que cuenta con un recorrido par de 72 golpes repartidos en 18 hoyos.

Desde este jueves, Joaco intentará recuperar el nivel que lo tuvo a comienzo de año dos veces cerca del título en Hawai, en un campo en el que ya compitió por primera vez en 2018, pero sin conseguir pasar el corte. Ahora, ubicado en el puesto 26 del ranking, el nacional apunta a dejar atrás su eliminación del WGC Dell Technologies Match Play, certamen en el que cayó en el desempate para avanzar a los octavos de final frente a Bubba Watson, regresando a los puestos de arriba. Con el foco en la corona.

Joaquín Niemann durante la definición ante Bubba Watson, en el Mundial de Match Play. FOTO: AFP.

Los expertos aseguran que Niemann será una de las sorpresas. De acuerdo a un pronóstico elaborado por el sitio Golf Betting Form, el chileno finalizaría el certamen dentro de los mejores 30 y pagaría entre 50 y 60 veces lo apostado. Está ubicado incluso por sobre otros golfistas que han conseguido un Major en su carrera, como Bubba Watson, verdugo del chileno en el Mundial de Matchplay, el inglés Justin Rose y el australiano Adam Scott.

El talagantino tratará de cerrar el viernes entre los 50 primeros de la clasificación para seguir en competencia en un torneo que estuvo cerca de suspenderse. Los conflictos sociales en Georgia, gatillados por una controversial reforma electoral recientemente promulgada en la localidad y la cual es acusada de restringir el derecho a voto tanto a las personas de escasos recursos como a las de raza negra, fueron el motivo. Pero, pese a que la Coalición Nacional para la Justicia Negra le pidió a los jugadores boicotear el evento, el PGA ratificó su realización.

En la antesala de su estreno, Niemann se mostró ilusionado con hacer una buena presentación. “El campo está muy distinto a noviembre y no haberlo jugado capaz me pueda ayudar. Uno se va adaptando depende del día y de cómo se siente. Me siento mucho mejor que otros años y cada vez voy mejorando. Eso me da confianza y quiero ver qué pasa”, declaró, en diálogo con Golf Channel.

Joaco debutará este jueves en la primera ronda del Masters. Desde las 9.24 horas, comenzará el recorrido en el hoyo 1 y estará acompañado del estadounidense Kevin Kisner y del inglés Danny Willet.

Las figuras que amenazan a Niemann

Frente a Niemann, eso sí, estarán grandes del golf considerados como los favoritos para adjudicarse el título del que es considerado el Major más prestigioso de la disciplina. Dustin Johnson, Justin Thomas y Jon Rahm llegan a la cita como los tres mejores del mundo —en ese orden— según el ranking, por lo que son los principales candidatos para quedarse con el triunfo en el evento que finaliza este domingo. Aunque no son los únicos.

Dustin Johnson

Dustin Johnson, en una de las prácticas para el Masters de Augusta. FOTO: AFP.

El campeón defensor que quiere repetirse el plato. El número uno del golf mundial es el máximo favorito para festejar en Georgia. En noviembre de 2020, el norteamericano se quedó con el trofeo, batiendo el récord del campo con 20 tiros bajo el par del campo, con un total de 268 golpes. En aquella ocasión, superó por cinco golpes a los segundos, el surcoreano Im Sung-Jae y el australiano Cameron Smith.

DJ, además, saldrá a buscar un desafío que le quedó pendiente en la pasada anterior. No solo quiere celebrar una nueva victoria, sino que también superar la mejor marca histórica registrada en el Major. El año pasado estuvo a dos impactos de igualarla y ahora va por el premio grande. Por ahora, solo Tiger Woods, en 1997, y Jordan Spieth, en 2015, la han conseguido. Además, de ganar otra vez de manera consecutiva, se convertirá en el segundo en lograrlo. El primero fue Tiger, quien sigue recuperándose de el accidente que sufrió en febrero de este año, en 2002.

Justin Thomas

Justin Thomas, en una de las jornadas de entrenamiento para el Masters de Augusta. FOTO: AFP.

Uno que viene en ascenso. El norteamericano es el segundo a nivel mundial y en marzo consiguió su título número 14 en el The Players Championship. Si se trata de torneos Grand Slam, solo cuenta con uno en su vitrina, el del Campeonato PGA de 2017, pero, desde entonces, su nivel solo ha ido en aumento.

Y es que el golfista de 27 años sabe de dar pasos agigantados. Ha tenido un alza en su rendimiento y en el ranking. De hecho, hasta noviembre de 2020, marchaba en el puesto 12 y, en cuestión de meses, escaló hasta el segundo. Sólido candidato.

Jon Rahm

Jon Rahm, durante el World Golf Championships. FOTO: AFP.

Va por su primer trofeo grande. Jon Ram, ex número uno, es el actual tercero del ranking mundial. Pese a que el español nunca ha ganado un Major, su regularidad lo coloca como siempre como uno de los favoritos. Viene de buenas presentaciones, incluyendo la que le permitió alcanzar las semifinales en el Mundial de Matchplay, por lo que no sería una sorpresa que terminara la cuarta ronda celebrando.

Rahm, además, ha formado parte de los 10 mejores en sus últimas tres veces en Georgia. Su versión más sólida la mostró en 2018, cuando terminó cuarto, para luego finalizar noveno en 2019 y séptimo en 2020. En 2017, en tanto, concluyó en el lugar 2017.

Jordan Spieth

Jordan Spieth practicando en Augusta. FOTP: AP.

Llega con confianza. Jordan Spieth, otro ex número uno, también está entre los candidatos. Viene de ganar el Valero Texas Open, tras cuatro años de sequía, y en el Masters quiere repetir su suerte. Su reciente victoria le hizo subir desde el puesto 53 hasta el 38 del mundo y, en el campo de Augusta, buscará continuar con su racha en su deseo de acercarse de nuevo al podio.

Bryson DeChambeau

Bryson DeChambeau practicando en el Augusta National Golf Club. FOTO: REUTERS.

Al igual que Niemann, Bryson DeChambeau no pudo estar en la edición 2020 del Masters de Augusta, aunque al estadounidense lo borraron unos problemas físicos. Ahora, meses más tarde, el quinto del ranking PGA tiene la oportunidad de demostrar su categoría en un certamen en el que, seguramente, se mantendrá en la lucha hasta el final.

DeChambeau, además, llega con el ánimo a tope. Con un marzo lleno de alegrías. Viene de imponerse en el Arnold Palmer Invitational y de ser tercero en el The Players Championship. La temporada pasada, ganó el Abierto de Estados Unidos, justo antes de enterarse que no podría estar en Georgia. Va por el desquite.

Rory McIlroy

Rory McIlroy, durante los días de entrenamiento en Georgia. FOTO: AFP.

Con la misión de sumar su quinto (y único faltante) Major a su palmarés personal, Rory Mcllroy tiene hambre de volver a los triunfos. Desde 2014, en el Campeonato PGA, que el otrora número uno del universo no gana un Grand Slam. En 2020, cerró en el quinto lugar su participación. Y ahora quiere mejorar aquello enfundándose la chaqueta verde.