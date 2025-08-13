SUSCRÍBETE
El Deportivo

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena

Cruzados informó que no se realizará una actividad este viernes, antes del duelo ante Colo Colo en el Monumental.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Dentro de la cancha, Universidad Católica no lo pasa bien, eliminados de manera temprana de la Copa Chile y la Copa Sudamericana. Además, en la Liga de Primera marchan en la octava posición con 27 puntos, lejos de la lucha por el título. Sin embargo, una de las cosas que endulzan este amargo presente es el Claro Arena, que será inaugurado en los próximos días, específicamente el 23 de agosto, cuando el equipo dirigido por Daniel Garnero reciba a Unión Española.

No obstante, antes de esa fecha, la directiva busca hacer algunas pruebas piloto con el nuevo recinto deportivo. La primera será en un encuentro del fútbol femenino, en el partido ante Santiago Morning, que originalmente se iba a jugar este miércoles, pero que fue postergado para el 20 de agosto, a las 21 horas, y se desarrollará en el remozado estadio. El cotejo servirá para probar la luminaria del reducto.

Además, este viernes se iba a efectuar una práctica con presencia de hinchas abonados, quienes se ubicarían en la zona Livingstone y Fouillioux, todo en la previa del clásico que enfrentará el primer equipo ante Colo Colo en el Monumental. Pero en las últimas horas hubo novedades respecto de esta última iniciativa.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La directiva del elenco de Las Condes informó la suspensión de la actividad, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Acusaron una mala interpretación.

“Ante la incorrecta interpretación de un grupo de nuestros hinchas, en el sentido de que el evento programado para este viernes 15 de agosto sería un “banderazo”, antes del clásico del día sábado, para el que nunca solicitamos autorización, hemos optado por suspender dicho evento de prueba y reevaluar la asistencia para la jornada propuesta del miércoles 20 de agosto", escribieron.

