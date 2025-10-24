SUSCRÍBETE
El Deportivo

Las duras acusaciones de los jugadores de Lanús tras el ataque que sufrieron en la previa del partido frente a la U

Los futbolistas granates aseguraron que los carabineros los abandonaron y exigieron sanciones de Conmebol para los responsables.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Los jugadores de Lanús fueron atacados al llegar al Estadio Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El partido de Universidad de Chile y Lanús estuvo a punto a no jugarse. El bus que trasladaba a los jugadores argentinos fue atacado por hinchas azules y uno de sus vidrios fue roto por un piedrazo. La agresión provocó la fiscalización inmediata del comisario de la Conmebol que se encontraba en el Estadio Nacional y una reunión de urgencia entre las partes para concordar las acciones a seguir.

En dicha cita, los dirigentes de Azul Azul le pidieron disculpas a sus pares transandinos y le preguntaron por el estado de sus futbolistas. Una vez que se constató que no hubo daño físico, se decidió jugar el encuentro y pedir más resguardo de carabineros para la posterior salida de los bonaerenses del recinto ñuñoíno.

Sin embargo, dichas medidas no impedirán que se eleve un informe al ente rector del torneo continental ni las posibles sanciones pecuniarias para el cuadro estudiantil por ser organizador del evento. “Una vergüenza que otra vez un equipo como la U no aprenda y vuelva a pasar este tipo de incidentes. La piedra pasó muy cerca de tres compañeros. Nos asustamos porque no fue solo una piedra, fueron varias”, lanzó la máxima figura de los granates, Lautaro Acosta.

Así quedó el bus de Lanús tras el ataque en avenida Grecia. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El “Laucha” se refería así a los graves hechos ocurridos en el compromiso ante Independiente de Avellaneda y cuyas imágenes recorrieron el mundo por la crudeza de la violencia provocada por las barras bravas de los Diablos Rojos y de los universitarios. Claro que esa no fueron sus únicas palabras, ya que el delantero acusó completo abandono de los carabineros a la hora del ingreso de la delegación proveniente del otro lado de la cordillera.

Se supone que estaría la policía, pero tenemos entendido que la policía se confió cuando llegaron ellos y a nosotros nos liberaron la zona. Que se tome la sanción que se deba tomar. Esto genera impotencia, da bronca. El fútbol se debe resolver dentro de la cancha. Ojalá las sanciones de la Conmebol se ejecuten contra quienes hacen estos incidentes”, lanzó Acosta.

Opinión parecida entregó su compañero Carlos Izquierdoz, el cual también apuntó a los uniformados. “Es lamentable que la policía no haya sacado la gente. Yo vi a los hinchas corriendo hasta que un piedrazo reventó el vidrio y casi le arranca la cabeza a Gonzalo Pérez”. Por su parte, Sacha Marcich, confesó que “fue un desastre. La piedra pasó por ahí mismo. Parece que están esperando que se muera un jugador para tomar medidas. Siempre pasa lo mismo”.

Por último, Eduardo Salvio posteó en sus redes sociales imágenes del hecho y escribió: “Así nos reciben hinchas locales... ¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”. Por lo mismo, carabineros reforzó la custodia de los extranjeros en el traslado en el hotel y durante la jornada de este viernes, redoblaron el personal para acompañar a los argentinos al aeropuerto y pudieran regresar sin problemas.

