Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Las lesiones y el fracaso copero obligan a Meneghini a buscar un nuevo equipo para enfrentar a Universidad de Concepción

    Las bajas de Lucas Assadi, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Bianneider Tamayo se transformaron en un dolor de cabeza para el entrenador de la U.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Meneghini realiza cambios en un once.

    El duelo ante Universidad de Concepción es vital para la continuidad de Francisco Meneghini en la banca de Universidad de Chile. Un triunfo no lo ratificara definitivamente, pero lo dejará trabajar más tranquilo en las próximas semanas. En tanto, una derrota hará volver los fantasmas de una salida prematura por la clausula que le permite a Azul Azul despedirlo por menos dinero.

    Por lo mismo, el entrenador trabajó toda la semana para encontrar las variantes necesarias para lograr armar una oncena que doblegue al Campanil. ¿El problema? La gran cantidad de lesionados que presenta el plantel en los últimos días.

    Lucas Assadi, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo no podrán estar este lunes (20 horas) en el Estadio Nacional y el favorecido con las dolencias será Maximiliano Guerrero, quien pasará a la titularidad.

    Matías Zaldivia celebra su gol ante Colo Colo en el Superclásico. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    Meneghini busca un nuevo once para enfrentar a a la U de Conce

    Una de las primeras novedades que tendrá la U será el regreso de Matías Zaldivia a la zaga, pues el castigo que le impidió jugar ante Palestino por la Copa Sudamericana, no corre para la Liga de Primera.

    Las otras novedades pasarán por la delantera. Dos de las tres grandes contrataciones de este año -Rivero y Lucero- quedaron fuera por lesión. De hecho, esta semana será clave para el uruguayo pues probarán cómo sigue la rodilla izquierda. Si se le vuelve a llenar de líquido, producto de la sinovitis que arrastra, el cuerpo médico de los estudiantiles evaluará operarlo.

    Meneghini alineará a Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Marcelo Morales; Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas.

    Será un duelo tenso. Cualquiera de los dos equipos que resulte victorioso, se meterá de inmediato en la zona de copas internacionales, pero el que pierda quedará enredado en los últimos lugares y a solo una derrota de los escalones que mandan a los equipos a la Liga de Ascenso.

    “Estamos muy dolidos, teníamos otra expectativa en la Sudamericana. Fue un fracaso y lo tomamos como tal. Queríamos que fuera diferente, pero el fútbol es así y ya dimos vuelta la página”, aseguró Poblete en la semana.

    Ahora el objetivo principal es ser campeones en la liga, pero nos enfocamos en el lunes, no pensamos más allá de eso. Trabajamos para ganar esos tres puntos, nuestra mente estará ahí. Iremos partidos a partido”, concluyó.

