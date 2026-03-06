La dura autocrítica de la U: “Fue un fracaso lo de la Sudamericana; desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor”

Universidad de Chile no logró acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras caer por 2-1 contra Palestino en el Estadio Nacional. Un gol en los descuentos de Ian Garguez le dio la clasificación a los Tetracolores y evitó la definición a penales.

La eliminación fue un duro golpe para el cuadro universitario que venía de imponerse en el Superclásico. Avanzar a la fase de grupos del segundo máximo torneo continental era uno de los objetivos de esta temporada para el equipo dirigido por Paqui Meneghini.

El volante de los azules Irael Poblete habló en conferencia de prensa, donde analizó la caída y se refirió al objetivo del club para el resto de la temporada.

Las falencias de la U

El de 30 años inició comentando el estado anímico del plantel. “Estamos muy dolidos, teníamos otra expectativa en la Sudamericana. Fue un fracaso y lo tomamos como tal. Queríamos que fuera diferente, pero el fútbol es así y ya dimos vuelta la página”, declaró.

“Para la U siempre está la obligación de salir a ganar. Perdimos el miércoles, masticamos la derrota y hacemos la autocrítica”, puntualizó el jugador.

Poblete también opinó sobre cuáles son los puntos para mejorar. “Hemos tenido detalles en general en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor, estar más concentrados. Así todos juntos podemos sacar esto adelante”, mencionó.

El exHuachipato se refirió a qué deben apuntar luego de la eliminación. “Nos enfocamos en el resto de los tres campeonatos que queda, pero especialmente en ganar los tres puntos el lunes”, dijo pensando en el choque con Universidad de Concepción del próximo lunes.

“Ahora el objetivo principal es ser campeones en la liga, pero nos enfocamos en el lunes, no pensamos más allá de eso. Trabajamos para ganar esos tres puntos, nuestra mente estará ahí. Iremos partidos a partido", cerró el exCobresal.