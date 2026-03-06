SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La dura autocrítica de la U: “Fue un fracaso lo de la Sudamericana; desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor”

    Israel Poblete salió al paso para referirse a la derrota frente a Palestino que los sacó del certamen continental.

    Por 
    Diego Donoso

    Universidad de Chile no logró acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras caer por 2-1 contra Palestino en el Estadio Nacional. Un gol en los descuentos de Ian Garguez le dio la clasificación a los Tetracolores y evitó la definición a penales.

    La eliminación fue un duro golpe para el cuadro universitario que venía de imponerse en el Superclásico. Avanzar a la fase de grupos del segundo máximo torneo continental era uno de los objetivos de esta temporada para el equipo dirigido por Paqui Meneghini.

    El volante de los azules Irael Poblete habló en conferencia de prensa, donde analizó la caída y se refirió al objetivo del club para el resto de la temporada.

    Las falencias de la U

    El de 30 años inició comentando el estado anímico del plantel. “Estamos muy dolidos, teníamos otra expectativa en la Sudamericana. Fue un fracaso y lo tomamos como tal. Queríamos que fuera diferente, pero el fútbol es así y ya dimos vuelta la página”, declaró.

    Para la U siempre está la obligación de salir a ganar. Perdimos el miércoles, masticamos la derrota y hacemos la autocrítica”, puntualizó el jugador.

    Poblete también opinó sobre cuáles son los puntos para mejorar. “Hemos tenido detalles en general en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor, estar más concentrados. Así todos juntos podemos sacar esto adelante”, mencionó.

    El exHuachipato se refirió a qué deben apuntar luego de la eliminación. “Nos enfocamos en el resto de los tres campeonatos que queda, pero especialmente en ganar los tres puntos el lunes”, dijo pensando en el choque con Universidad de Concepción del próximo lunes.

    Ahora el objetivo principal es ser campeones en la liga, pero nos enfocamos en el lunes, no pensamos más allá de eso. Trabajamos para ganar esos tres puntos, nuestra mente estará ahí. Iremos partidos a partido", cerró el exCobresal.

    Más sobre:Copa SudamericanaUniversidad de ChilePalestinoIsrael PobleteUniversidad de Concepción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

    Más autoridades internacionales confirman su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo

    Lo más leído

    1.
    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    2.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    3.
    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    4.
    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    5.
    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio
    Chile

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM
    Negocios

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Las AFP concretan postulación de Carolina Schmidt para el directorio de Falabella

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés
    El Deportivo

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés

    Los Cóndores dan una dura pelea para caer ante Italia XV rumbo a la Copa del Mundo

    La dura autocrítica de la U: “Fue un fracaso lo de la Sudamericana; desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal
    Cultura y entretención

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana