Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Bolivia consiguió este martes la hazaña que tanto esperaba. La Verde consiguió imponerse a Brasil en El Alto y se quedó con el puesto del repechaje para el Mundial de 2026.

En un cerrado encuentro, el conjunto local pudo imponerse por la cuenta mínima a través de un lanzamiento penal.

Sin embargo, el Scratch denunció una serie de situaciones que terminaron afectándolos en el cierre de las Eliminatorias. La principal fue la altura, pues el encuentro se disputó a 4.150 metros de altitud.

El técnico Carlo Ancelotti manifestó tras el pitazo final que “aunque el equipo ha mejorado, el partido de hoy es el único que hemos intentado reconsiderar”.

El italiano calificó su visita como “un partido muy especial en todos los sentidos”. Agregó que “es muy difícil jugar aquí”.

Por último, recalcó que Bolivia “es un equipo que en su casa juega con su intensidad y tiene mucho éxito”.

La fuerte queja del presidente de la CBF

Por su lado, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samuel Xaud, fue más duro en su análisis sobre lo vivido en El Alto. “Lo que pasó aquí hoy es triste. Vinimos a jugar al fútbol, ​​y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre”, señaló.

“No es lo que esperamos del fútbol mundial ni del fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura, es difícil, sobre todo cuando se juega con 14 hombres en la cancha. Espero que la CONMEBOL tome medidas, precisamente porque tenemos todo registrado. Esto no puede pasar; es absurdo”, continuó el directivo.

“La policía es brutal con todo el equipo, con todo el cuerpo técnico. Es algo inesperado. Recibimos a todos los equipos con mucho cariño, los abrazamos. Ponemos todo a su disposición, y cuando jugamos fuera de Brasil, sobre todo aquí, el recibimiento que recibimos es absurdo. Estoy indignado”, concluyó Xaud.

Rodrigo Caetano, coordinador general ejecutivo de las selecciones masculinas de la CBF, en tanto, afirmó que disputar un partido en El Alto es “un deporte diferente”.

“Nunca habíamos visto algo así. Obviamente, haremos lo que tengamos que hacer, que es quejarnos y protestar ante la Conmebol. Pero sabemos que esto no tiene ningún efecto práctico. Después del penal, no hubo más juego. Nos preparamos sabiendo que así sería. Bolivia tiene sus méritos, pero tenemos que mejorar nuestro fútbol. Basta con ver la cantidad de puntos que han anotado aquí que no han anotado fuera. Es muy posible que sea casi un deporte diferente el que se juega aquí”, compartió.