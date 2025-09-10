SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) criticó con dureza la experiencia de jugar a 4.150 metros de altitud.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF.

Bolivia consiguió este martes la hazaña que tanto esperaba. La Verde consiguió imponerse a Brasil en El Alto y se quedó con el puesto del repechaje para el Mundial de 2026.

En un cerrado encuentro, el conjunto local pudo imponerse por la cuenta mínima a través de un lanzamiento penal.

Sin embargo, el Scratch denunció una serie de situaciones que terminaron afectándolos en el cierre de las Eliminatorias. La principal fue la altura, pues el encuentro se disputó a 4.150 metros de altitud.

El técnico Carlo Ancelotti manifestó tras el pitazo final que “aunque el equipo ha mejorado, el partido de hoy es el único que hemos intentado reconsiderar”.

El italiano calificó su visita como “un partido muy especial en todos los sentidos”. Agregó que “es muy difícil jugar aquí”.

Por último, recalcó que Bolivia “es un equipo que en su casa juega con su intensidad y tiene mucho éxito”.

La fuerte queja del presidente de la CBF

Por su lado, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samuel Xaud, fue más duro en su análisis sobre lo vivido en El Alto. “Lo que pasó aquí hoy es triste. Vinimos a jugar al fútbol, ​​y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre”, señaló.

“No es lo que esperamos del fútbol mundial ni del fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura, es difícil, sobre todo cuando se juega con 14 hombres en la cancha. Espero que la CONMEBOL tome medidas, precisamente porque tenemos todo registrado. Esto no puede pasar; es absurdo”, continuó el directivo.

“La policía es brutal con todo el equipo, con todo el cuerpo técnico. Es algo inesperado. Recibimos a todos los equipos con mucho cariño, los abrazamos. Ponemos todo a su disposición, y cuando jugamos fuera de Brasil, sobre todo aquí, el recibimiento que recibimos es absurdo. Estoy indignado”, concluyó Xaud.

Rodrigo Caetano, coordinador general ejecutivo de las selecciones masculinas de la CBF, en tanto, afirmó que disputar un partido en El Alto es “un deporte diferente”.

“Nunca habíamos visto algo así. Obviamente, haremos lo que tengamos que hacer, que es quejarnos y protestar ante la Conmebol. Pero sabemos que esto no tiene ningún efecto práctico. Después del penal, no hubo más juego. Nos preparamos sabiendo que así sería. Bolivia tiene sus méritos, pero tenemos que mejorar nuestro fútbol. Basta con ver la cantidad de puntos que han anotado aquí que no han anotado fuera. Es muy posible que sea casi un deporte diferente el que se juega aquí”, compartió.

Lee también:

Más sobre:FútbolEliminatoriasBrasilBolivia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias
Chile

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”
Negocios

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Gigante suizo de implantes dentales enfrenta querella por fallido negocio

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”
El Deportivo

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Lo fue a buscar al vestuario: el tenso cruce entre Ancelotti y Garay tras el polémico triunfo de Bolivia ante Brasil

“Parece que ganaron la final del mundo”: la dura ironía de un jugador argentino contra los ecuatorianos

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ
Cultura y entretención

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Presentan segunda convocatoria del programa IFI Audiovisual 2025

Joaquin Phoenix y Ari Aster: el nuevo dúo clave del cine

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco
Mundo

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

Hamas dice que el bombardeo de Israel contra Qatar “no afectará a su toma de decisiones”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad