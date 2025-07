Las razones que bloquean el retorno de Emiliano Vecchio a Unión Española

El panorama de Unión Española en la Liga de Primera es complejo. El conjunto de Independencia finalizó la primera ronda de la Liga de Primera en la penúltima posición, plena zona de descenso, con tan solo siete puntos acumulados gracias a dos victorias y un empate.

Entre las medidas que buscaron los dirigentes de los Rojos para intentar revertir esta situación estuvo el cambio de técnico, quedando a cargo Miguel Ramírez. Hasta ahora, sin embargo, no ha dado resultado: en cuatro presentaciones no ha podido sumar puntos.

Por la fase de grupos de la Copa Chile cayeron 1-0 contra Deportes Concepción y por la liga fue derrotado por O’Higgins (1-0), Coquimbo Unido (2-0) y Universidad de Chile (2-0).

De esta manera, y aprovechando el descanso antes de que comience la segunda rueda, Unión Española ha comenzado la búsqueda de jugadores que puedan ser un aporte para escapar del fondo de la tabla.

Uno de los primeros nombres que surgieron para aquello fue el de Emiliano Vecchio, quien ya se ha puesto la camiseta hispana, la última vez en 2024. De hecho el volante rosarino está dispuesto a volver de inmediato, sin exigir un alto salario. Su idea es ayudar a la institución a salir de la zona de descenso.

Sin embargo, el jugador no es del gusto de Miguel Ramírez. El DT ha repetido entre sus colaboradores que el ex10 de Colo Colo no es de su agrado “porque no corre”.

Sabino Aguad, el actual gerente deportivo, se refirió a la situación del jugador que hoy defiende la camiseta de Defensores de Belgrano, en Argentina.

“Son decisiones técnicas. Yo las respaldo y estoy de acuerdo con ellas, pero no es que sean ideas mías. El cuerpo técnico tiene las directrices y cuenta con nuestro apoyo total", dijo el funcionario hispano.

"Emiliano fue uno de los jugadores que llevamos cuando trabajé en Bolívar, en Bolivia. Lo conozco desde esa época y hasta compartimos el mismo hotel. Diría que incluso entablamos una amistad”, agregó.

Los refuerzos hispanos

Una de las primeras incorporaciones que trabajó Unión Española para buscar el despegue en el segundo semestre ha sido el defensor venezolano Bianneider Tamayo, quien fue ofrecido por Azul Azul. Este alista su llegada en condición de préstamo por seis meses sin opción de compra, por lo que una vez cumplida la cesión deberá volver al plantel de Universidad de Chile, ya pensando en la competencia de 2026.

Esta es una forma además de darle continuidad al zaguero, pues en la primera parte del año Tamayo solo jugó dos partidos con los laicos en el marco de la Copa Chile, sumando 68 minutos en los duelos contra Magallanes y Deportes Recoleta.

Por otro lado está Fabricio Formiliano, central uruguayo que terminó su contrato con la U el 30 de julio, por lo que su llegada se da como jugador libre. El defensor arribó en julio de 2024 y junto a los azules disputó un total de 19 partidos. Si bien tuvo un comienzo donde pudo mostrar sus características, con el paso de las fechas fue perdiendo continuidad y la directiva universitaria decidió no renovar su vínculo.

“Gracias a los compañeros, staff médico, utileros y a toda la gente del club maravilloso que conocí en este tiempo. Encontré un grupo humano maravilloso en el equipo y en una institución que desde el primer día te hacen sentir como uno más, y gracias a todos los Bullas que son incondicionales y diferentes. Vamos arriba, les deseo lo mejor siempre”, expresó en Instagram a modo de despedida.

Por último está el caso de Renato Huerta, jugador que en 2025 prácticamente no logrado protagonismo en la U, sumando solo 11 minutos en un duelo de Copa Chile. Por lo mismo, la idea es enviarlo a préstamo tal como sucedió en 2024 cuando fue cedido a Unión La Calera.