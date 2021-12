Lasarte y la decisión de Galdames de jugar por México: “Ojalá le vaya bien”

México y El Salvador. Esas serán las próximas estaciones de la Selección Chilena durante esta semana y la primera de ellas, miércoles a la medianoche, no está exenta de morbo, pues hay un compatriota que prefirió jugar por el combinado azteca.

Se trata de Benjamín Galdames, quien fue llamado por Lasarte para que vistiera la camiseta de la Roja en estos amistosos, pero prefirió hacer carrera en la escuadra norteamericana. “Te puedo decir que teníamos una lista larga y amplia y Benjamín estaba en ella, pero no sé con quien se habló después y se nos informó que no vendría. Pero la idea de participar por Chile era real y después él tomó una decisión personal y no hay más que decir”, aseguró Machete. Y luego complementó: “Si la decisión del chico o del entorno es que compita por México, lo entiendo. Lo comprendo como una decisión madura y pensada y ojalá le vaya bien. Nos da pena, pero lo respeto”.

Es más, el DT bromeó con la presencia de su hermano Thomas en el Equipo de Todos y lanzó: “Algún Galdames vamos a tener”,

Zanjado ese tema, Lasarte desarrolló los objetivos que busca en estos amistosos y dijo que “habrá evaluaciones personales y colectivas y de pronto nos llevamos una sorpresa positiva. Pero no necesariamente buscaremos suplir la ausencia de Arturo Vidal (fue expulsado ante Ecuador), porque falta un mes y tanto para ese partido (contra Argentina por las Eliminatorias)”.

Por último, sobre los pocos minutos que están teniendo los chilenos que militan en las ligas europeas, el estratega aseveró que “lo ideal es que compitieran siempre. Lo más importante es que estén sanos. No es la situación ideal, pero tampoco es la peor”.

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Baeza descartó regresar a Colo Colo

Por su parte, Claudio Baeza también se refirió al compromiso con los mexicanos y detalló que “es un partido muy importante y será provechoso para nuestra Selección, como para la mexicana, creo que será un partido grato”.

Acto seguido y consultado sobre la posibilidad de reforzar a Colo Colo el próximo año, el volante fue tajante: “Siempre es lindo que la gente de tu ex club te quiera, pero estoy a punto de renovar por tres años con Toluca y si en algún momento me quieren, estaré dispuesto a regresar porque estoy agradecido del club que me formó como jugador y como persona”.

Por último, Benjamín Kuscevic concluyó que se tomará estos dos duelos como un desafío, para demostrar que puede ser parte del elenco que busca ir al Mundial de Qatar. “Me ha tocado vivir experiencias muy importante y he aprendido mucho y quiero aportarlo acá y dar lo mejor en la Selección y estar listo para ser una opción en las Eliminatorias”, concluyó.