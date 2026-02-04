Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”

Colo Colo presentó este miércoles a sus dos nuevos refuerzos para este 2026: se trata del delantero Lautaro Pastrán y del mediocampista Álvaro Madrid, quienes ya trabajan bajo las órdenes de un cuestionado Fernando Ortiz.

El atacante, que llega desde Belgrano de Argentina, pinta como determinante en el ataque por las bandas del Cacique, posición en la que no estará Marcos Bolados por lesión y en donde la presencia de Cristian Zavala aún no es segura.

Por otro lado, Madrid viene a cubrir una zona de la cancha sensible: el mediocampo. La salida de Vicente Pizarro a Rosario Central y el reciente fichaje de Esteban Pavez en Alianza Lima dejó a los albos con falta de variantes en ese puesto.

“El objetivo es ser campeón”

En la rueda de prensa que ofrecieron ambos futbolistas en el estadio Monumental, Lautaro Pastrán fue claro y ambicioso con las metas para esta temporada: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo hay que clasificar a una Copa Libertadores. En lo personal quiero disfrutar, jugar, rendir y demostrar en esta oportunidad que me llegó”.

“Colo Colo es un club grande de Chile. Ya me tocó jugar en el más grande de Ecuador con la Liga de Quito y ahora me toca jugar en el más grande Chile”, añadió.

Además, entregó detalles sobre sus características y cómo le gusta jugar: “Puedo aportar verticalidad. Me gusta agarrar la pelota y encarar, llevar la pelota y empujar al equipo hacia adelante. Y sin pelota me gusta presionar mucho”.

Foto: Photosport.

Por su parte, Álvaro Madrid prefirió desmarcarse de ser el reemplazo de Esteban Pavez en esta plantilla de Colo Colo 2026: “La verdad que no vengo a reemplazar a nadie, no vengo a hacer lo mismo, pensando en jugadores que ya no están. La verdad que mi respeto para él siempre”.

“Obviamente uno siempre va aprendiendo, siempre se aprende. Me tocaba un rol importante en mi club anterior. No vengo tampoco a poner mis condiciones, si a mostrar mi carácter, a lo que yo sé, a lo que yo he aprendido en la vida, en el fútbol, pero también sin faltarle el respeto a nadie”, cerró.