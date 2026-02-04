SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”

    El delantero ofreció una rueda de prensa en el estadio Monumental en la que habló de sus características y de sus metas en el Cacique.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Colo Colo presentó este miércoles a sus dos nuevos refuerzos para este 2026: se trata del delantero Lautaro Pastrán y del mediocampista Álvaro Madrid, quienes ya trabajan bajo las órdenes de un cuestionado Fernando Ortiz.

    El atacante, que llega desde Belgrano de Argentina, pinta como determinante en el ataque por las bandas del Cacique, posición en la que no estará Marcos Bolados por lesión y en donde la presencia de Cristian Zavala aún no es segura.

    Por otro lado, Madrid viene a cubrir una zona de la cancha sensible: el mediocampo. La salida de Vicente Pizarro a Rosario Central y el reciente fichaje de Esteban Pavez en Alianza Lima dejó a los albos con falta de variantes en ese puesto.

    “El objetivo es ser campeón”

    En la rueda de prensa que ofrecieron ambos futbolistas en el estadio Monumental, Lautaro Pastrán fue claro y ambicioso con las metas para esta temporada: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo hay que clasificar a una Copa Libertadores. En lo personal quiero disfrutar, jugar, rendir y demostrar en esta oportunidad que me llegó”.

    Colo Colo es un club grande de Chile. Ya me tocó jugar en el más grande de Ecuador con la Liga de Quito y ahora me toca jugar en el más grande Chile”, añadió.

    Además, entregó detalles sobre sus características y cómo le gusta jugar: “Puedo aportar verticalidad. Me gusta agarrar la pelota y encarar, llevar la pelota y empujar al equipo hacia adelante. Y sin pelota me gusta presionar mucho”.

    Foto: Photosport.

    Por su parte, Álvaro Madrid prefirió desmarcarse de ser el reemplazo de Esteban Pavez en esta plantilla de Colo Colo 2026: “La verdad que no vengo a reemplazar a nadie, no vengo a hacer lo mismo, pensando en jugadores que ya no están. La verdad que mi respeto para él siempre”.

    “Obviamente uno siempre va aprendiendo, siempre se aprende. Me tocaba un rol importante en mi club anterior. No vengo tampoco a poner mis condiciones, si a mostrar mi carácter, a lo que yo sé, a lo que yo he aprendido en la vida, en el fútbol, pero también sin faltarle el respeto a nadie”, cerró.

    Más sobre:FútbolLautaro PastránColo Colo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Lo más leído

    1.
    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    2.
    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    4.
    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    5.
    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca
    Chile

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado en Valdivia: víctima fue atacada con un machete

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos
    Negocios

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Equipos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quiroz, se reúnen para el cambio de mando

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”
    El Deportivo

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”

    “Lo respeto, pero no vengo a reemplazarlo”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su presentación en Colo Colo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia
    Cultura y entretención

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní
    Mundo

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió