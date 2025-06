El Estadio Nacional será una de las sedes para el Mundial Sub 20.

El Mundial Sub 20 está en marcha hace rato. Eclipsado por la actualidad del fútbol chileno y, sobre todo, por la decepción de la Roja adulta en el afán de clasificarse a la cita planetaria de 2026, el megaevento deportivo de 2025 empieza a asomarse tímidamente en la atención del país. Por lo pronto, a nivel deportivo, la expectativa es que la escuadra de Nicolás Córdova capitalice el largo período de trabajo y llegue en condiciones de transformarse en animador. Esa consideración es una de las claves del éxito del certamen, considerando que el hincha chileno suele preferir partidos que involucren a sus escuadras.

Fuera del campo de juego, la aspiración principal es que todo funcione a la altura de un torneo que aglutinará a las principales promesas del fútbol internacional. La FIFA ha visitado en varias ocasiones el país, precisamente para ir chequeando la lista de exigencias. La next-gen, como se le caracteriza en los tiempos actuales. Ha habido mejoras en las canchas, en la infraestructura de los estadios y centros de entrenamientos y especial preocupación en torno a la conectividad y la hotelería, de acuerdo a las exigencias que estipula el cuaderno de cargos. También, una preocupación fundamental: la seguridad en los reductos. Por ningún motivo, Chile puede permitirse algún papelón en ese sentido, como el que ya lo expuso en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza, por la Copa Libertadores.

Legado clave para la prevención de la violencia: la medida que regirá en las entradas del Mundial Sub 20

En la antesala del partido entre Chile y Argentina, en el Estadio Nacional fue visible un pórtico para el control de identidad de los aficionados. Felipe de Pablo, el gerente de Operaciones de la ANFP, encabezó la exhibición del sistema, que, en términos prácticos, detecta a quienes están impedidos de ingresar a los recintos deportivos por alguna razón vinculada a infracciones a la legislación. “Acá tenemos varios desafíos. Las avalanchas no solo surgen en el fútbol. Suena ilógico que la gente vaya a un evento sin entradas. Ahora no puede haber avalancha porque no hay un humano controlando la entrada. Lo que hay es un sistema robusto”, sostuvo el ejecutivo en esa oportunidad.

Aunque, naturalmente, la proyección para un evento como el Mundial Sub 20 es que se desarrolle en términos mucho menos agresivos que un partido de clubes, la preocupación es la misma. “Si tu entrada corresponde al sector y si es que el rostro que está presentando está asociado a tu RUT, nosotros certificar que la persona que se está presentando es y no hay posibilidad de suplantación de identidad. Necesitábamos probarlo con flujos reales en un estadio para poder empezar los trabajos de ingeniería y que los clubes puedan trabajar sobre lo que va a ser la implementación en cada uno de su estadios”, explicó, en Ñuñoa.

Una de las visitas de la FIFA a Chile por el Mundial Sub 20 (Foto: Comunicaciones ANFP)

Para el Mundial se implementará otra medida fundamental: la individualización de los asientos. Es decir, cada localidad estará asociada a quien haya adquirido el respectivo boleto.

Una medida fundamental

“La numeración de galerías puede parecer un detalle menor, pero su impacto en la experiencia del público es enorme. Permite disfrutar del partido con mayor tranquilidad, sin la presión de llegar temprano o competir por un espacio”, valora Álvaro Rodríguez, Sports Commercial Leader de Ticketplus. “Este es un salto adelante, un estándar que ya existe en Europa y Estados Unidos. Chile entra al siglo XXI en materia de gestión de estadios, y estamos orgullosos de ser parte de ese cambio”, insistió.

La valoración de Rodríguez obedece, en rigor al torneo en sí, pero puede extenderse perfectamente al legado que la FIFA pretende dejar con motivo de este tipo de campeonatos. El primero, como plantea, en términos de la comodidad de los espectadores. La proyección, sin embargo, es mucho más amplia: el cambio es decisivo para la prevención de la violencia en los estadios, el principal flagelo que afecta a la actividad.

La experiencia en el más alto nivel es categórica en ese sentido. Inglaterra, que en los ochenta sufrió trágicas experiencias por los excesos de los fanáticos, que incluso se extendieron a otros estadios en el Viejo Continente. Hubo centenares de muertos producto de la acción de un movimiento que se hizo tristemente célebre: los hooligans.

Los británicos atacaron el problema de raíz: detectaron a los violentistas, los llevaron a los tribunales, los erradicaron de los estadios e implementaron una serie de medidas para evitar que volvieran. La implementación de asientos individuales, numerados y asociados a un comprador fue una de las estrategias más eficientes en ese sentido.