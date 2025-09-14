Lejos de los líderes: Joaquín Niemann cierra el BMW PGA Championship en el top 20

Joaquín Niemann continúa con su deuda fuera del LIV Golf. El chileno no pudo consolidarse en el BMW PGA Championship y cerró el torneo en como T20, con una tarjeta total de -12.

El talagantino saltó al Wentworth Gc de Surrey, Inglaterra, como T12. Precisamente, venía de su mejor día en el fin de semana, lo que lo llevó a ilusionarse con alcanzar puestos más altos. Y si bien esto no ocurrió, le bastó para ser el mejor latino de la competencia.

Sin embargo, el chileno no fue consistente y cerró la cuarta jornada con 69 golpes totales y -3 en su papeleta, quedando lejos de los líderes. El campeón fue Alex Noren (-19), que se impuso sobre el francés Adrien Saddier (-19) en el desempate.

De esta forma, el sueco se consolidó como el golfista más exitoso de su país en el DP World Tour, el principal circuito de golf profesional masculino de Europa, con 12 victorias.

Gran premio económico

Niemann inició de buena manera, enlazando birdies. El talagantino descontó en las banderas 1 y 4, pero empezó a sufrir con su irregularidad. Un doble bogey en el 11 terminó por sentenciar sus aspiraciones. Volvió a restar en los hoyos 12, 16 y 18, pero no fue suficiente.

No obstante, a pesar de no conseguir meterse en la pelea por el campeonato, su participación en el BMW PGA Championship le permite sumar unidades en la Race to Dubai y la clasificación mundial.

Por otra parte, el chileno consiguió un cuantioso premio económico. Niemann obtuvo poco más de 103 mil dólares por su desempeño, es decir, más de 98 millones de pesos chilenos.