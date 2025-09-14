SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Lejos de los líderes: Joaquín Niemann cierra el BMW PGA Championship en el top 20

El chileno finalizó el certamen inglés alejado de la pelea por el título, con una papeleta de -12.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Niemann cerró el BMW PGA Champioship como T20. Charles Laberge/LIV Golf

Joaquín Niemann continúa con su deuda fuera del LIV Golf. El chileno no pudo consolidarse en el BMW PGA Championship y cerró el torneo en como T20, con una tarjeta total de -12.

El talagantino saltó al Wentworth Gc de Surrey, Inglaterra, como T12. Precisamente, venía de su mejor día en el fin de semana, lo que lo llevó a ilusionarse con alcanzar puestos más altos. Y si bien esto no ocurrió, le bastó para ser el mejor latino de la competencia.

Sin embargo, el chileno no fue consistente y cerró la cuarta jornada con 69 golpes totales y -3 en su papeleta, quedando lejos de los líderes. El campeón fue Alex Noren (-19), que se impuso sobre el francés Adrien Saddier (-19) en el desempate.

De esta forma, el sueco se consolidó como el golfista más exitoso de su país en el DP World Tour, el principal circuito de golf profesional masculino de Europa, con 12 victorias.

Gran premio económico

Niemann inició de buena manera, enlazando birdies. El talagantino descontó en las banderas 1 y 4, pero empezó a sufrir con su irregularidad. Un doble bogey en el 11 terminó por sentenciar sus aspiraciones. Volvió a restar en los hoyos 12, 16 y 18, pero no fue suficiente.

No obstante, a pesar de no conseguir meterse en la pelea por el campeonato, su participación en el BMW PGA Championship le permite sumar unidades en la Race to Dubai y la clasificación mundial.

Por otra parte, el chileno consiguió un cuantioso premio económico. Niemann obtuvo poco más de 103 mil dólares por su desempeño, es decir, más de 98 millones de pesos chilenos.

Más sobre:GolfPolideportivoBMW PGA ChampionshipJoaquín Niemann

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

“Me preguntaron qué iba a decir y fue lo que dije”: las contradicciones de Monsalve y el gobierno sobre su defensa en La Moneda

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

3.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”
Chile

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información
Negocios

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Sébastien Ogier conquista el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial
El Deportivo

Sébastien Ogier conquista el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial

Ignacio Velásquez queda fuera de los 10.000 metros del Mundial de Tokio por problemas de salud

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave
Mundo

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

Primer ministro británico dice que “nunca entregarán” su bandera a la ultraderecha

Ucrania confirma ataque a la logística ferroviaria rusa que deja muertos y heridos

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté