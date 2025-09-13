Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship

Joaquín Niemann tuvo una gran jornada este sábado en el BMW PGA Championship. El chileno que disputa este torneo para no seguir cayendo en el escalafón de golfistas, en el que está 109°, firmó su mejor ronda del fin de semana.

En el torneo que se disputa en el Wentworth GC (Surrey, Inglaterra), no solo entrega unidades para la clasificación, sino que también reparte nueve millones de dólares en premios.

Así, después de haber pasado con dificultades el corte de la competencia el viernes, este 13 de septiembre se repuso y logró destacar en el campo de juego, registrando una tarjeta de 65 golpes (-7), que lo dejó igualado en el puesto T12° con -9 acumulado y a seis palos de los líderes Adrien Saddier y Alex Noren (-15).

En una tarde cargada de birdies, el chileno consiguió el primero en la cuarta bandera, un complicado par 5 de 497 yardas. En el sexto hoyo consiguió el segundo y en el octavo dejó atrás el doble bogey de la jornada inaugural para completarlo en tres palos, lo que le significó terminar la primera mitad del recorrido con tres golpes bajo el par.

En la segunda parte, marcó nuevos birdies en las banderas 12, 14, 15 y 16. Entre ellas destacó lo hecho en la 14, pues en los días previos había conseguido meter la pelota en el agujero con un golpe extra.

Por cierto, en el 17, par 5 de 602 yardas, consiguió dejar atrás lo hecho el viernes cuando acabó con dos golpes demás.

Este domingo Niemann saldrá a competir a partir de las 06.40 horas de Chile y estará acompañado en el tee por el sueco Ludvig Aberg y el inglés Aaron Rai.