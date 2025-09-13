SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship

El golfista nacional tuvo una buena recuperación, registrando este sábado una tarjeta de -7 golpes que lo mete en la parte alta de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Niemann cumple una impecable ronda en el BMW PGA Championship. Mateo Villalba/LIV Golf

Joaquín Niemann tuvo una gran jornada este sábado en el BMW PGA Championship. El chileno que disputa este torneo para no seguir cayendo en el escalafón de golfistas, en el que está 109°, firmó su mejor ronda del fin de semana.

En el torneo que se disputa en el Wentworth GC (Surrey, Inglaterra), no solo entrega unidades para la clasificación, sino que también reparte nueve millones de dólares en premios.

Así, después de haber pasado con dificultades el corte de la competencia el viernes, este 13 de septiembre se repuso y logró destacar en el campo de juego, registrando una tarjeta de 65 golpes (-7), que lo dejó igualado en el puesto T12° con -9 acumulado y a seis palos de los líderes Adrien Saddier y Alex Noren (-15).

En una tarde cargada de birdies, el chileno consiguió el primero en la cuarta bandera, un complicado par 5 de 497 yardas. En el sexto hoyo consiguió el segundo y en el octavo dejó atrás el doble bogey de la jornada inaugural para completarlo en tres palos, lo que le significó terminar la primera mitad del recorrido con tres golpes bajo el par.

En la segunda parte, marcó nuevos birdies en las banderas 12, 14, 15 y 16. Entre ellas destacó lo hecho en la 14, pues en los días previos había conseguido meter la pelota en el agujero con un golpe extra.

Por cierto, en el 17, par 5 de 602 yardas, consiguió dejar atrás lo hecho el viernes cuando acabó con dos golpes demás.

Este domingo Niemann saldrá a competir a partir de las 06.40 horas de Chile y estará acompañado en el tee por el sueco Ludvig Aberg y el inglés Aaron Rai.

Lee también:

Más sobre:GolfJoaquín NiemannPolideportivo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Perro comunitario del Hospital de Quilpué fue asesinado a tiros por funcionario de la PDI de civil

Venezuela acusa que buque destructor de EE.UU. asaltó a pescadores atuneros en el Caribe

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias
Chile

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Perro comunitario del Hospital de Quilpué fue asesinado a tiros por funcionario de la PDI de civil

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail
Negocios

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship
El Deportivo

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship

Coquimbo tiene nuevo escolta: O’Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino y sueña con la Copa Libertadores

DT del Barcelona carga contra la selección de España por Lamine Yamal: “No cuidan al jugador”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia
Mundo

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

Venezuela acusa que buque destructor de EE.UU. asaltó a pescadores atuneros en el Caribe

Rumanía intercepta a un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de Ucrania

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté