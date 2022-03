Leyenda: LeBron James se transforma en el segundo mayor anotador en la historia de la NBA

Marzo será un mes recordado para siempre por LeBron James, al menos en el plano individual, y es que pese a que los Lakers no viven su mejor momento en la Conferencia Oeste, el nacido en Akron ha marcado hitos importantes en estos últimos veinte días. El más importante, sin dudas, el conseguido durante la noche del sábado cuando enfrentó a los Wizards. Con 38 puntos para su cuenta, se transforma en el segundo máximo anotador en la historia de la NBA.

36.947 unidades son las que tiene el ex Cleveland. Una cifra enorme, que demuestra no solo su capacidad anotadora, sino también su longevidad física en una de las ligas más competitivas del planeta. En un lejano 2003 comenzó un viaje que le ha dado cuatro anillos (en tres equipos distintos) y misma cantidad de MVP de temporada regular y de finales. Además de 18 participaciones en el All Star y 13 apariciones en el primer equipo de la NBA.

Y ahora el Rey, quien superó a Karl Malone y sus 36.928 puntos, solo tiene a un rival por delante en la lucha por ser el máximo anotador de todos los tiempos: Kareem Abdul-Jabbar. Una leyenda de otros tiempos, pero del mismo equipo al que James defiende ahora. El pivote, que gobernó en la liga entre los 70 y los 80, consiguió acumular un total de 38.387 puntos durante una carrera que lo tuvo en los Lakers y en Milwaukee, llegando a un número que parecía imposible de superar, hasta ahora. Y es que pese a que el mismo James ha dicho que no piensa en aquello, el de Ohio necesitaría cerca de 58 partidos con más de 29 puntos para llegar al número uno de la lista.

Luego de salir de la cancha, y aún dolido por la derrota ante los Wizards, la leyenda norteamericana tuvo palabras para dimensionar su marca. “Siempre me quedo sin palabras. Es un honor para mí, para mi familia, mis amigos y mi ciudad poder vivir estos momentos de mi carrera. Y lo hago todo por ellos”, agradeció King James.

Pero tras aquellas palabras, LeBron volvió a poner los pies en la tierra y lamentó la nueva caída del equipo californiano en la temporada. “Al final del día, lo que me importa son las victorias y las derrotas, no hemos sido consistentes a lo largo del año”, comentó quien actualmente es la única esperanza de los angelinos para continuar en la lucha por entrar al play-in. Actualmente marchan novenos en el Oeste con un balance de 31 victorias y 40 derrotas.