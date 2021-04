Los caprichosos cuatro minutos que dejan fuera a Sergio Ramos de los duelos ante el Barça y el Liverpool

Muy mal le salió la jugada a Sergio Ramos en las eliminatorias europeas. El zaguero de Real Madrid, con la aquiescencia del seleccionador Luis Enirque, decidió jugar los cuatro minutos finales en el duelo ante Kosovo, todo para alcanzar los 180 duelos con la selección española y consagrarse como el segundo jugador más veces internacional de la historia, después del ex meta egipcio Hassan Ahmed que tiene 184. Una decisión que, por carichosa, generó polémica y críticas en el medio español.

Sin embargo, después del enfrentamiento, el andaluz sintió un pinchazo en el gemelo izquierdo que lo dejará cerca de un mes sin jugar. Un problema mayor para su club, que enfrenta días trascendentales en la lucha por poner pisada a Atlético de Madrid, el líder de la La Liga, y los duelos de cuartos de final de la Champions League, ante Liverpool, el martes en la capital hispana y el 14 en Inglaterra.

Los lamentos

Una noticia que cayó tan mal en el club blanco como en el talante del jugador, oriundo de Camas, en Sevilla. En una extensa carta publicada en Instagram, el defensor expuso el caso.

“Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular”, escribió Ramos en su cuenta personal.

Pero lo que más afecta al jugador es el momento de la lesión. Justo en un mes en que los blancos tienen compromisos vitales en los próximos treinta días. Al margen del partido del fin de semana ante Eibar, los merengues se medirán dos veces ante Liverpool (6 y 14), con el clásico ante Barcelona de por medio (10 de abril). Eso además de Getafe, Cádiz y Betis.

“Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”, cerró el zaguero en su red social.