“Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

El encuentro entre Universidad Católica y Everton continúa con repercusiones. Cruzados y Ruleteros vivieron un partido intenso en el Claro Arena que terminó empatado por 2-2. El resultado final le quitó la oportunidad de posarse en el liderato a los locales y de salir de la parte baja de la tabla a los viñamarinos.

El duelo comenzó cuesta arriba para los universitarios, ya que el Oro y Cielo se adelantó unos minutos después del pitazo inicial. Cristian Palacios (4′) anotó para abrir la cuenta. De inmediato, un error en la salida de Vicente Bernedo le dejó el balón a los rivales, el cual aprovechó Lucas Soto (7′) para poner el 2-0.

Los cruzados sintieron el golpe, lo que les obligó a ir a buscar el empate. Fernando Zampedri (45+5′) descontó sobre el cierre del primer tiempo y Jimmy Martínez (73′) cerró la igualdad.

Ambos equipos terminaron el enfrentamiento con un jugador menos. Juan Ignacio Díaz salió expulsado por doble amarilla en la UC, mientras que Dieter Villalpando vio la roja directa. Este último dejó con notoria molestia el terreno de juego y tuvo un cruce con el árbitro por el que fue castigado.

La sanción contra Villalpando

El mexicano cuando Zampedri descontó en el Claro Arena. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El mexicano recibió la pena máxima por un tenso cruce con Gary Medel, por el cual el defensor también fue amonestado. La situación fue en el 90+1′ y enfureció al volante de los de la Región de Valparaíso.

Antes de irse a las duchas, Villalpando insultó al árbitro Rodrigo Carvajal, lo que quedó escrito en el informe del juez. "Una vez expulsado, me insulta diciendo textual ‘malo concha de tu madre´“, contó Carvajal en su escrito.

El Tribunal de Disciplina sesionó este martes y confirmó que el futbolista está suspendido por dos fechas, luego del episodio contra el árbitro. Los siguientes duelos de Everton son contra Palestino y O’Higgins de Rancagua por la nueva Copa de la Liga.