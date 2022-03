Manuel Pellegrini exculpa a Rui Silva por el error que sacó al Betis de la Europa League

El Betis de Manuel Pellegrini sufrió una dolorosa eliminación de la Europa League, a manos del Eintracht Frankfurt. El Ingeniero había advertido que el arquero Rui Silva sería titular en Alemania, en desmedro de Claudio Bravo, fiel a la rotación de porteros que realiza en el cuadro andaluz.

Sin embargo, el portugués no estaba en su tarde: salió mal en el último minuto del alargue y no pudo impedir el autogol de Guido Rodríguez. Inmediatamente, muchos hinchas apuntaron al técnico chileno por no mantener a su compatriota bajo los tres palos, pese a que venía de actuaciones irregulares.

“Este es un equipo y aquí hay errores y aciertos. Un día le toca a uno y al siguiente le toca al otro. Así que esa parte la dejo atrás y prefiero privilegiar lo colectivo”, justificó el estratega.

Luego, Pellegrini confesó: “Nos vamos muy tocados, porque pudimos haberlo ganado y un rebote en el último segundo nos lo impidió. Además, nos llegaron una vez. Pero el fútbol tiene esta situaciones y no pudimos llegar, al menos, a la tanda de penales”.

Cuando en ESPN le preguntaron por su evaluación de su paso por el torneo continental, el Ingeniero respondió que “hicimos una buena Europa League. Clasificamos en la fase de grupos, luego vinieron unos octavos bastante complicados y ahora, ellos fueron superiores allá y nosotros aquí. Pero en términos generales, me voy tranquilo”.

Por último, el ex entrenador del Real Madrid y el Manchester City, entre otros clubes, prefirió ver el vaso medio lleno en esta situación y levantar el ánimo de sus dirigidos, “Aunque queríamos seguir en este torneo, estábamos ilusionados, por otro lado, ahora nos dedicaremos a la Liga y ya no le daremos ventajas a los otros equipos, por lo que podremos seguir peleando en los lugares de avanzada”.