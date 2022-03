Marcelo Larrondo deja Audax Italiano y vuelve a Argentina

Marcelo Larrondo deja Audax Italiano. El delantero nacido en Argentina, pero nacionalizado chileno va en viaje hacia Mendoza, donde pretende reunirse con sus familiares. En esta jornada les comunicó a los floridanos que no continuará en el club de colonia, al que llegó a comienzos de temporada. La escuadra de la colonia itálica había sido el tercer equipo chileno que defendía el ariete, quien llegó al balompié nacional para defender a Unión La Calera, en 2019, y había vuelto al país en 2020 para ponerse la camiseta de O’Higgins.

En Audax registró apenas 14 minutos en los dos encuentros que pudo disputar. No marcó goles para el equipo que dirige Ronald Fuentes. “Estoy viajando a Mendoza, a mi casa. No me voy a ningún equipo argentino, al menos por ahora”, contesta escuetamente a El Deportivo mientras realiza el desplazamiento. En Argentina, Larrondo es un jugador connotado, pues defendió a clubes como River Plate y Rosario Central. Su currículo también consigna pasos por el fútbol italiano, donde militó en el Siena, la Fiorentina y el Torino.

Problemas familiares

La determinación del futbolista no sorprendió al club, pues en La Florida estaban enterados de que Larrondo atravesaba por algunos problemas de carácter familiar que le obligaron a volver a Argentina. De hecho, atribuyen a esa situación que el atacante no haya podido desplegar plenamente su capacidad en el tiempo en que estuvo en la institución.

Audax Italiano está afinando una comunicación formal respecto de la partida del ariete. La versión se conocerá en horas de la tarde.